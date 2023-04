Kavazović u Ahmićima: Kao narod moramo uzimati pouku u onome što se dogodilo

Ono što se dogodilo ne možemo promijeniti, ali iz onoga što se dogodilo svaki pojedinac i svaki narod bi uvijek trebao uzimati pouku - poručio je danas u Ahmićima reisu-l-ulema Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini Husein-ef. Kavazović.

Reisu-l-ulema Kavazović prisustvovao je obilježavanju 30. godišnjice zločina počinjenih u Ahmićima i ovom prilikom se obratio nakon podne-namaza u džamiji u Ahmićima.

Odupiranje zaboravu

- Ovo što mi činimo na ovaj dan jeste naše odupiranje zaboravu, naše pamćenje i podsjećanje kakav čovjek može biti, kakvo zlo iz čovjeka može progovoriti i koliko bola, tuge i patnje čovjek čovjeku može nanijeti. Imali smo to priliku u našim životima, naša generacija, vidjeti na mnogo mjesta, kada iz čovjeka progovori prokleti šejtan, kada u zlo njemu provrije, kako ovdje u Ahmićima, tako u Han Ploči, tako i Srebrenici, Kozarcu, Prijedoru, Mostaru, Gornjem Vakufu i na svakom mjestu gdje čovjek krene da on uspostavlja red, a samo nered donosi - kazao je reisu-l-ulema.

Prisutne je upozorio da je potrebno promišljati i govoriti o uzrocima onog što se desilo u Ahmićima, ali i svim drugim mjestima u Bosni i Hercegovini gdje su počinjeni zločini.

- I ovaj događaj ovdje, kao i svaki od događaja koji sam spomenuo, ima svoje zašto. Mi smo danas slušali predstavnike Haškog tribunala. Šta nama Bošnjacima oni govore, o čemu nam govore? Nisu kazali ništa novo što nismo znali, oni govore o posljedicama onoga što se dogodilo. Niko od njih danas ni jednu jedinu riječ nije kazao o uzrocima, šta je to što je dovelo do zločina u Ahmićima i drugim mjestima. O tome kao da smo prestali govoriti, kao da samo posljedice zbrajamo, kao da samo žrtve zbrajamo, a nikako da se poučimo da ustvari postoje uzroci onoga do čega smo došli. Te uzroke bismo trebali svaki dan, na svakom mjestu, sebi jasnim učiniti, da nam se ne bi povijest ponavljala i da nam se ponovo ne bi događalo ono što se dogodilo ovdje u Ahmićima - istaknuo je reisu-l-ulema.

Vječne poruke

U svom obraćanju reisu-l-ulema je podsjetio i na nekoliko kur'anskih ajeta, koje bi, kako je kazao, kao zajednica muslimana uvijek trebali imati na umu.

- Allah kaže Pokoravajte se Allahu i Njegovom poslaniku. Pokoravati se Allahu i Poslaniku znači otvoriti Knjigu, čitati njene ajete, razmišljati o njima i gledati šta od tih ajeta, od Božijih znakova, možemo svaki dan vidjeti oko sebe. Sve ima svoje zašto. Allah onda kaže Nemojte se svađati, jer ćete zbog svađa i prepirki propasti. U svađi i prepirci je sama propast. Zatim kaže da nećemo biti snažni, a oni koji nam žele zlo još više napasti na nas, u tome je propast - naveo je reisu-l-ulema.

Naglasio je da su ovo vječne poruke, koje nas opominju da će se "ono što nam se dogodilo jednom, ako postoje isti uzroci, isti razlozi ponavljanja, neminovno ponoviti".

- Tome se nećemo moći suprotstaviti. Ako mi ne znamo za Božiju riječ i ako ne držimo do Njegove riječi i upute, naravno da će nam se ponavljati ono što se dogodilo u Ahmićima o drugim mjestima - potcrtao je reisu-l-ulema.

Ključna stvar za zajednicu

Poručio je da moramo gledati na ono što nas je dovelo u situaciju u kojoj smo bili od 1992. do 1995. godine.

- Upozoravam vas, često čujemo lijepe riječi, nemojte da nas to zavara. Mi moramo gledati šta nas je dovelo u ovu situaciju u kojoj smo bili od 1992. do 1995. godine i gdje smo danas, i možemo li to uopće komparirati. To je ključna stvar za ovu našu zajednicu. Svi mi ovdje vjerujemo u Allaha i Poslanika, bar tako kažemo na jeziku, ali ono što je na jeziku bi trebalo biti u srcu, a ono što je u srcu trebalo bi svaki dan da pokažemo međusobno - kazao je reisu-l-ulema.

Naglasio je da je osnovno pitanje danas "kakvo je stanje danas u našem narodu, u našoj muslimanskoj zajednici".

- Možemo li mi vjerovati jedni drugima, zašto je među nama ovoliko svađa i prepirki, zašto je među nama ovoliko suprotnih pogleda na našu budućnost. Je li moguće da ne živimo u isto vrijeme i na istoj zemlji, je li moguće da nemamo iste probleme. Šta se s nama događa? Šta je ono što nas je zaokupilo - kazao je reisu-l-ulema.

"Moramo biti odlučni ljudi"

Vjernike je podsjetio i na kur'anski ajet u kojem se upozorava da ne držimo stranu spram onih koji su zlikovci, spram onih koji su zločine počinili, spram onih koje se spremaju da ih ponovo počine.

- Dakle ovo je drugo upozorenje muslimanskoj zajednici, da bude budna, složna i da prepoznaje na putu one opasnosti na koje nailazi. Allah nas upozorava, da ne bismo ostali bez snage, bez onoga što nam je važno i bitno. Onda Allah kaže Da vas vatra prži. Ovdje se ne misli samo na džehenemsku vatru, nego se misli i na vatru na ovom svijetu. Iskusili smo tu vatru, bili smo svi u njoj. Zato je jako važno da ne budemo servilni prema onima koji nam ne žele dobro. Moramo biti odlučni ljudi, moramo naspram njih odlučno nastupati, to je Božiji zahtjev prema nama. Dakle, sloga jedinstvo i zajednički nastup, ako hoćemo da spasimo sebe i generacije koje dolaze poslije nas - poručio je, između ostalog, reisu-l-ulema Husein-ef. Kavazović.