Reis Kavazović za 27. noć ramazana poručio: Muslimani ne mogu pristati na poniženje, nepravdu i nasilje

- Lejletul-kadr je noć posvećena Kur'anu i njegovoj objavi. U njoj su se sreli melek i čovjek i svjetlo je počelo razgoniti tamu i ljudima osvjetljavati pravi put. Uzvišeni Allah kaže Mi smo ga objavili u najvrednijoj noći, ili Mi smo ga objavili u blagoslovljenoj noći ili Mir je u njoj dok zora ne svane, jer je ona noć mira. Iz ovih kur'anskih riječi saznajemo da se radi o noći čija je vrijednost iznimna, jer ju je On takvom učinio. Učinio je blagoslovljenom, jer je u njoj čovjek primio Božiju riječ koja je potekla poput vode, napojila njegovu dušu i oživjela njegov duh - kazao je reisul-ulema.

Naglasio je da je Kur'an Allahova časna knjiga, koju je On objavio iz milosti prema svjetovima, i kao uputu svim ljudima.

- Kur'an je knjiga slobodnih ljudi i o slobodi ljudi. Njenim slijeđenjem se zadobija vrhunska ovosvjetska sloboda. Istovremeno, to je knjiga koja se nikome ne nameće. Njoj se slobodno prilazi, otvorena je za sve ljude, i za one koji je prihvataju i po njoj postupaju, i za one koji je odbijaju - naglasio je reisul-ulema u Begovoj džamiji.

Podsjetnik, opomena i uputa

Reisul-ulema je vjernicima poručio da je Kur'an podsjetnik, opomena i uputa onima koji se Boga boje.

- Oni koji budu željeli učvrstiti temelje svog duhovnog spokojstva i mira, neka se smire uz Božiju riječ. U Kur'anu je istinski lijek za mnoge bolesti, od usamljenosti i otuđenosti, od sebičnosti i pohlepe, od zavade i mržnje, od nasilja i nepravde, od zablude i krivog puta - istaknuo je reisul-ulema Kavazović.

Dodao je da su u Kur'anu vijesti o onome što je bilo prije i o onome što će se dogoditi poslije, do kraja svijeta.

- Kur'an je osnovni duhovni temelj koji sadrži sveobuhvatan program duhovne obnove čovječanstva. U njemu je objašnjeno vjerovanje, u njemu su propisani naši obredi, u njemu su sadržani obrasci ispravnog i moralnog ponašanja, u njemu su naznačena prava i obaveze ljudi u zajednici, u njemu je jasno razgraničen pravi od krivog puta - kazao je reisul-ulema.