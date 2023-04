"Avaz" u Gazi Husrev-begovoj džamiji: Stotine vjernika traže milost u noći Lejletul-kadr, vrijednijoj od hiljadu mjeseci

- Kur'an je knjiga slobodnih ljudi i oslobodi ljudi. Njenim slijeđenjem se zadobija vrhunska ovozemaljska sloboda. Istovremeno, to je knjiga koja se nikome ne nameće. Njoj se slobodno prilazi. Otvorena je za sve ljude. I za one koji je prihvataju i po njoj postupaju i za one koji je odbijaju. Milostivi kaže: "Knjigu ti objavljujemo zato da ljude voljom njihovog Gospodara izvedeš iz tmina na svjetlo, na put svemoćnog i hvaljenog".

Braćo i sestre, Kur'an je podsjetnik, opomena i uputa onima koji se Boga boje - poručio je između ostalog Kavazović.