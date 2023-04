Danas u "Dnevnom avazu" čitajte: BiH platila 6,4 miliona KM penala!

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: BiH platila 6,4 miliona KM penala!



Samo u prošloj godini BiH je platila 6,4 miliona KM naknada za kredite koje je tražila, a odobrena sredstva potom nije koristila.

Slična praksa neodgovornog i bahatog odnosa prema građanima, koji u konačnici plaćaju ceh, traje već godinama.

Ispovijest Al’Dina nakon napada na sina: Ovo je opomena svima nama. Njegov sin Harun jedan je od tinejdžera koji su proteklog vikenda napadnuti u crnogorskom Baru.

Komentar dana "Bakire, povuci se" napisao je Miralem Aščić.

Zukan Helez, nakon povratka iz SAD, za “Avaz” je kazao kako nema ništa od otcjepljenja RS. Helez je posjetio najvažnije adrese – Bijelu kuću, Stejt department, Vijeće za nacionalnu sigurnost i Pentagon.

Sadet ef. Bilalić, glavni imam MIZ Gacko i Bileća: Čuvajući drugoga, čuvamo sebe.

Ličnost dana je Novak Đoković: Prijatelj BiH.

Evropski parlament donio odluku: Ukinute vize za građane Kosova. U praksi će to značiti da će biti dozvoljeno putovanje i boravak u Evropskoj uniji do 90 dana u bilo kom periodu u šest mjeseci s pasošima koje izdaju prištinske vlasti, javio je „Euronews“.

Second-hand radnje sve posjećenije: Pomama za polovnom odjećom. Ovaj trend kupovine u second-hand radnjama zaživio je prije nekoliko godina, a neki od razloga su prekomjerna inflacija te poskupljenje tekstila i materijala.

Više do 2.0 00 porodica i dalje živi bez vlastite adrese: U BiH ni ove godine neće biti zatvoreni kolektivni centri. Iako se čine znatni napori da se u BiH kolektivni centri zatvore, nažalost, to neće biti moguće ni u ovoj godini, pogotovo ne do kraja juna kao roka koji se iznosio.

Tekući transferi po javnim pozivima za protekle tri godine: Sportu 14,4, a kulturi 11,8 miliona maraka.

Svjedok na suđenju za ubistvo pripadnika MUP-a KS tvrdi: Muškarac pored bijelog Golfa ispalio dva metka, svjedok čuo i pucnje iz pištolja.

Kantautor Eldin Huseinbegović za „Avaz“ o posebnom mjesecu, karijeri, porodici... Prvi ramazan ispostio sam ratne 1993. godine, kazao je za „Avaz“ Huseinbegović.

Legendarni Enver Lugušić za „Avaz“ je kazao da je sretan što se vratio u Sarajevo. On trenutno u Sarajevu obavlja funkciju koordinatora za strateški razvoj golmana bordo tima, a sarađuje s akademijom i prvim timom.

