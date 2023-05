U BiH danas oblačno vrijeme, mogući pljuskovi

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, povećanjem oblačnosti, lokalni pljuskovi su mogući na zapadu i sjeverozapadu Bosne.

U večernjim satima kiša se očekuje u većem dijelu naše zemlje. Vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 10, na jugu do 14, a najviša dnevna od 14 do 20, na jugu do 23 stepeni.

U Sarajevu umjereno oblačno vrijeme. Razvojem oblačnosti, može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura oko 6, a najviša dnevna oko 18 stepeni.