Stanje na putevima u BiH: Na većini putnih pravaca se saobraća nesmetano

Uz slabiju frekvenciju vozila, jutros se na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća nesmetano i uz povoljne vremenske prilike.

Nedjeljom je smanjen obim sanacionih radova na putevima, ali je na tim lokalitetima obavezno poštivanje privremeno postavljene signalizacije. U poslijepodnevnim i večernjim satima očekujemo pojačan intezitet vozila, posebno na prilazima većim gradskim centrima.

Vozače savjetujemo da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Vozače teretnih vozila molimo da, kada iza sebe primjete dugu kolonu putničkih vozila, nakratko se isključe iz saobraćaja, kako bi se izbjegla rizična preticanja.

Zbog izvođenja sanacionih radova na mostu Gorica, za saobraćaj je zatvorena desna cijev tunela 1. mart u smjeru Zenica-Sarajevo, a vozila saobraćaju dvosmjerno kroz lijevu tunelsku cijev.

Sporije, zbog radova, tokom dana saobraća se na putnim pravcima Jablanica-Mostar (Donja Jablanica) i Čevljanovići-Nišići.

Klizišta na putu

Zbog većeg klizišta na magistralnom putu Foča-Goražde (kod mjesta Filipovići), saobraća se otežano, jednom trakom.

Na dionici regionalnog puta od mjesta Ravno prema magistralnom putu M-6 (Ljubinje-Trebinje) saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce.

Zbog sanacionih radova zatvoren je most na ulazu u Nemilu (spoj M-17 sa R-473). Vozila saobraćaju preko raskrsnice u Topčić Polju.

Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz kraća zadržavanja.

Savjetujemo da se na vrijeme informišete o stanju na putevima i graničnim prelazima, kako bi izbjegli nepotrebna čekanja.

Obustavljen saobraćaj

- Zbog održavanja Sarajevskog maratona 2023. danas od 00 do 14 sati obustavlja se saobraćaj na lokalitetu koji gravitira prema trgu Prve policijske brigade i to u ulicama Obala Isa bega Ishakovića (između mosta Tabaci i Šeherčehajića mosta), Šeher Čehajića čikma, Avdage Šahinagića i Veliki Alifakovac do spoja sa ulicom Alifakovac - navode iz BIHAMK-a.

Također, bit će i etapne obustave saobraćaja od 08 do 13 sati, i tu u ulicama Obala Isa bega Ishakovića, Novi most Vijećnica, Obala Kulina bana, Telali, Mula Mustafe Bašeskije, Maršala Tita, Zmaja od Bosne, Bulevar Meše Selimovića, Džemala Bijedića, Sarajevska cesta, Blažujski drum, Vrelo Bosne, Velika Aleja, IV Viteške brigade, Hrasnička cesta, Put Famosa, Istočno Sarajevo, Želimira Vidovića Kelija, Ante Babića, Safeta Hadžića, Zvornička, stadion Grbavica, Grbavička, Zagrebačka, Terezija, Skenderija, Hamdije Kreševljakovića, Bistrik, Obala Isa bega Ishakovića.



- Zbog neophodnih radova obustavlja se saobraćaj na saobraćajnici koja vodi preko vijadukta Ciglane.