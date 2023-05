Nešić upitao Komšića: Jeste li ruski gas isključili i u svom stanu?

Ministar sigurnosti BiH Nenad Nešić napisao je otvoreno pismo članu Predsjedništva BiH Željku Komšiću. Nešić ističe kako je pročitao i pogledao Komšićeve izjave u kojima najavljuje blokadu sklapanja međunarodnih sporazuma o izgradnji istočne i južne gasne interkonekcije i jezikom ucjena svoju saglasnost uslovljava donošenjem Zakona o gasu na nivou BiH.



Jezik ucjena

- Prije svega, trebalo bi da znate da ucjene u ovoj zemlji nikada nikome ništa nisu donijele, nego da se do rješenja dolazi razgovorima i kompromisima. Bili ste i poslanik u Predstavničkom domu PSBiH pa zašto niste progurali zakon kada je to tako jednostavno? Zašto osam godina ništa niste radili da se to pitanje riješi? Kuda bi ova zemlja otišla i kakve bi posljedice po građane bile kada bismo i mi sada uzvratili Vašim jezikom ucjena i ispostavili svoj spisak zahtjeva da bismo dali saglasnost za projekte u FBiH? – pitao je Nešić.

Nešić je pitao Komšića i zna li koliko godina treba da se izgradi gasovodna mreža i da gasifikujemo čitavu zemlju, i koliko će djece još oboljeti zbog zagađenja?

- Da li Vas je briga što nam svako treće dijete ima astmu zbog zagađenja? Smeta Vam ruski gas iz Turskog toka, ali Vam smeta i azerbejdžanski iz Transjadranskog toka. Šta Vi predlažete? Kako da zaobiđemo komšije i kojim putem da dobijemo gas s Aljaske ili iz Katara i Irana? – napisao je Nešić.

Nešić je od Komšića tražio da prezentuje jedan dokaz o famoznom ruskom uticaju preko gasa.

- Ne vidim da su Sarajlije postale rusofili zbog ruskog gasa na koji se griju, a koji ste Vi, pretpostavljam, isključili u svom stanu!? Znate li uostalom i da Jadransko-jonskim gasovodom protiče gas iz azerbejdžanskih gasnih polja čiji je suvlasnik ruska kompanija? Kako to da oba gasa valjaju zemljama EU, ali ne valjaju Vama? – pita Nešić.

Za koga radite?

Nešić tvrdi da odgovorna vlast, ne samo da ne bi blokirala početak projekta za čiju realizaciju treba možda i decenija, nego bi već pravila plan kako da građanima i privredi pomogne i subvencioniše prelazak na čiste energente koji će smanjiti zagađenje naše okoline i omogućiti da i zimi naša djeca udišu čist vazduh.

- Divim se Vašoj proročkoj sposobnosti da i za deset godina u politici i vlasti vidite Milorada Dodika i Dragana Čovića. I na kraju, gospodine Komšiću, nisu naši građani ni naivni ni glupi. Zna se ko profitira izostankom gasifikacije i za koga radite. Profitiraju sponzori partije čiji ste trabant koji su samo za ovu sezonu zgrnuli milione na previsokim cijenama peleta. Štitite Vi, gospodine Komšiću, proizvođače peleta a ne građane BiH, i to je jedina istina! Neka Vam je na čast – poručuje ministar Nešić.