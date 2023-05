Benjamina Karić uručila "Zlatnik Grada Sarajeva" Nihadu Aličkoviću i pripadnicima radikalnog Antidejton pokreta

Nihad Aličković, vođa Antidejton pokreta, primljen je o Gradskoj vijećnici od strane gradonačelnice Sarajeva Benjamine Karić.

Riječ je o radikalu, koji je često poznat po brojnim skandaloznim izjavama, koje su uglavnom išle u prilog Stranci demokratske akcije.

Hvalio je rad Sebije Izetbegović, a jedino joj je zamjerio to što se na KCUS-u mogu pronaći paštete iz Srbije i sir iz Hrvatske. Tada je govorio da se plaši da se ne desi nastavak genocida preko tih pašteta i poručio da on to neće jesti, bez obzira što je možda pet puta kvalitetnije.

"Smrt okupatorima i domaćim veleizdajnicima"

Bio je jedan od organizatora protesta ispred OHR-a, gdje su se širile brojne poruke protiv visokog predstavnika i ambasade SAD-a, ali i generalno protiv Zapada, a nalazio se zajedno i sa SDA jurišnicima koji su ispred zgrade Parlamenta FBiH bili protiv izbora nove Vlade.

- Smrt okupatorima i domaćim veleizdajnicima – samo je jedna od poruka koje su se mogle čuti ispred OHR-a, dok su se ispred Parlamenta FBiH napadali novinari, ali i zastupnici koji su podržali izbor nove Vlade.

Dao mikrofon Džaferoviću

Na jednom od protesta ispred OHR-a jedini od političara koji je dobio mikrofon bio je Šefik Džaferović, a pravdalo se to time da je predsjedavajući Predsjedništva. Ispred Parlamenta FBiH je govorio Refik Lendo, dok se Fadil Novalić dočekivao uz ovacije.

Razlog za pozivanje Nihada Aličkovića i njegovih radikala je pomoć Turskoj nakon zemljotresa te im je uručila "Zlatnik Grada Sarajeva".

Iako je često aktivna na društvenim mrežama, interesantno je da o tom događaju nije obavijestila javnost.