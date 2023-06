Glavni tužilac MMKS-a Serž Bramerc za "Avaz": Frustrirajuće je vidjeti negiranje genocida

Glavni tužilac Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (MMKS) Serž Bramerc (Serge Brammertz) govorio je za „Dnevni avaz“ nakon što su Jovica Stanišić, bivši rukovodilac Službe državne bezbjednosti (SDB) Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, i Franko Simatović, bivši komandant Jedinice za specijalne operacije (JSO) SDB-a, osuđeni na zatvorske kazne u trajanju od po 15 godina zbog zločina u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.



Iseliti nesrbe

- Definitivno smo veoma zadovoljni ishodom. Ovo je važna odluka koja je pokazala da je žalba tužilaštva bila uspješna. Stanišić i Simatović su bili ljudi broj jedan i broj dva srbijanske obavještajne službe i činjenica je da su procesuirani i osuđeni za pomaganje i podržavanje zločina počinjenih u BiH - kazao je Bramerc.

Dodao je da, iako su oni osuđeni u prvostepenoj presudi, sudije tada nisu zaključile da su bili dio većeg udruženog zločinačkog poduhvata (UZP), što se jučerašnjom presudom promijenilo.

- Ne samo da su sudije potvrdile da je bilo UZP-a iz Beograda, čiji su dio bili Milošević i Karadžić, već da su Stanišić i Simatović dio ovog UZP-a koji je imao za cilj da se masovno isele nesrbi s niza teritorija u BiH i Hrvatskoj. U tom smislu, ovo je veoma važna odluka - poručio je Bramerc.

Dodao je da su saznanja postignuta tokom procesa suđenja važnija od godina kazne koje su izrečene.

Rekao je da MMKS-u ostaje još niz procesa, ali da je jučerašnja presuda posljednja veća odluka.

- Ovo je, definitivno, kraj važnog poglavlja u traženju odgovornosti u zemljama bivše Jugoslavije, ukupno 161 optužnica s više od 90 presuda. Mislim da je do historičara i drugih da gledaju ulogu MMKS-a, a ja mislim da je vrlo važna. Ali to nije kraj priče. Ovo je samo kraj jednog poglavlja. Postoje još hiljade individualaca koji moraju biti procesuirani iz zemalja bivše Jugoslavije. A više hiljada žrtava još čeka na pravdu - kazao je Bramerc.

Komplicirana realnost

Naglasio je da bi volio da može reći da je „misija ispunjena, da je sve uredu, da se krećemo ka boljoj budućnosti“…

- Ali, nažalost, realnost je mnogo kompliciranija. Naravno da je za mene frustrirajuće vidjeti da su negiranje genocida i glorifikacija ratnih zločinaca danas gori nego prije deset godina. Znate, počeo sam ovaj posao 2008. godine i u to vrijeme političari su bili mnogo pažljiviji u glorifikaciji ratnih zločinaca, bili su mnogo pažljiviji prije nego što ratnog zločinca stave na izbornu listu... To je današnja prepreka ka pomirenju – jako prisustvo nacionalizma među pojedincima i političarima u svim zemljama bivše Jugoslavije. To ostaje veliki izazov. Jer, ako se ne možete složiti s nedjelima iz prošlosti, ko je počinio kakav zločin, kako se možete dogovoriti da imamo sjajnu zajedničku budućnost - upitao je Bramerc.

Smatra da se to može prevazići samo ako politički lideri budu odgovorniji u približavanju ljudi jednih drugima, a ne naglašavati ono što ih razdvaja.

- To, također, znači da zemlje i vlade moraju pružati veću podršku nacionalnim tužilaštvima, jer danas imamo mnogo osoba koje su odgovorne za zločine u BiH, a koje su pronašle utočište u Srbiji i Hrvatskoj, s nemogućnošću hapšenja ili ekstradicije. Mnogo toga još treba učiniti. Moj ured je posvećen organizacijama žrtvama jer oni žele da ostanemo uključeni i nastavimo podržavati domaću pravdu. I to će sada biti naš prioritet. Nećemo više biti na mjestu vozača, ali smo na zadnjem sjedištu i zajedno se krećemo u istom pravcu, a to je pružanje pravde žrtvama - zaključio je Bramerc.

Nije bio građanski rat

- Vi znate da još ima ljudi koji tvrde da je rat u BiH bio građanski, oružani sukob. Pa, imamo prethodne odluke koje jasno govore da postoje povezanosti UZP-a koji su dolazili iz Zagreba. Danas (jučer, op. a.) smo dobili potvrdu ove posljednje presude da su zvanični Beograd, politički lideri iz Beograda i lider obavještajne službe odigrali značajnu ulogu u činjenju zločina na teritoriji BiH. Mislim da je to glavna poruka ove presude. Ali, naravno, kazna od 15 godina je također važna - istakao je Bramerc.

U Sarajevu ću biti u julu i septembru. Ali sredinom jula, kada je i godišnjica genocida u Srebrenici, najvjerovatnije ću biti u Kigaliju, Ruanda, rekao je Bramerc.