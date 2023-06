Magazinović u Parlamentu Malte: U mojoj zemlji stasavaju generacije za koje su ratni zločinci heroji

Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Saša Magazinović, u svojstvu predsjednika Komiteta za održivi razvoj Globalnog parlamenta za mir i toleranciju, pozvan je da se obrati u Parlamentu Malte na međunarodnom skupu „Izgradnja mira i tolerancije uprkos trenutnim izazovima“.

Obraćanje poslanika Magazinovića je bilo na temu izgradnje mira i tolerancije u regiji koja obuhvata zemlje Mediterana, Srednjeg istoka i Sjeverne Afrike.

Poseban akcenat na nove generacije

U svom govoru poseban je akcenat stavio na nove generacije i njihovu ulogu u razvoju kulture tolerancije i mira.

- Zapitamo li se koliko nedovoljno posvećujemo pažnje mladim ljudima, koliko im malo govorimo o kulturi mira i tolerancije, o tome koliko su naše razlike zapravo naša prednost? Da li dovoljno razmišljamo o tome ko su uzori mladim ljudima i zašto je to tako? U mojoj zemlji stasavaju generacije među kojima ima zabrinjavajuće mnogo onih za koje su ratni zločinci - heroji. Oni su rođeni nakon rata. To uče od starijih, pored ostaloga i političara koji ne priznaju ratne zločine i veličaju presuđene ratne zločince! Vjerujte mi, to sigurno nije preduslov za održivi mir - rekao je Magazinović.

Osiguranje mira u regiji Balkana

Magazinović je bio i jedan od govornika na panelu o ulozi Evropske unije (EU) kao globalnog igrača u osiguranju mira u regiji Balkana kojim je predsjedavao predsjednik Interparlamentarne unije Duarte Pacheco. Magazinović je istakao da vrijednosti na kojima počiva EU su ogledni model vrijednosti na kojima bi se trebala zasnivati moderna društva. Problem nastaje onda kada EU izvan svojih granica podrži ili zatvori oči na vrijednosti koje nikada ne bi dozvolila u svojoj zajednici. Zbog toga smatra, istakao je u svom obraćanju, da bi EU morala poštovati i promovirati svoje vrijednosti u svakom dijelu svijeta kako bi i sama bila poštovana.

U okviru posjete Malti, Magazinović je imao priliku za susret sa predsjednikom države Georgeom Vellom, predsjednikom Parlamenta Malte Angelom Farrugiom, te brojnim zvaničnicima zemalja Mediterana i Afrike.