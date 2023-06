Članovi Moto kluba "Rora" iz Kaknja danas su se u pragu susreli sa ambasadoricom BiH Martinom Mlinarević. Oni su joj uručili amblem Zgošćanskog prstena.

- "Draga ambasadorice, Moto klub "Rora" Kakanj je u Pragu i baš nam je velika želja upoznati Vas i donijeti amblem Zgošćanskog prstena, znamo da je subota i rano..." Let me take my leather jacket...i stižem!

Sjajni momci, divno jutro. Nek vam ceste budu sretne, pune odličnih pustolovina - napisala je Mlinarević na Facebooku.