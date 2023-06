Mehmedović pitao Fortu: Podržavate li kupovinu poslovnih prostora u Banjoj Luci i Mostaru za RAK?

Na početku sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine zastupnici postavljaju zastupnička pitanja.

Zastupnik Šemsudin Mehmedović (SDA) postavio je pitanje ministru prometa i komunikacija Edinu Forti. On je pojasnio da je riječ o Odluci o korištenju akumuliranog viška prihoda od Regulatorne agencije za komunikacije za 2021. godinu.

- Pitanje je zašto je Ministarstvo u ovom obliku predložilo odluku o načinu korištenja sredstava? Podržava li Ministarstvo kupovinu dvaju poslovnih prostora, jednog u Banjoj Luci u vrijednosti tri miliona i drugog u Mostaru u vrijednosti dva miliona KM? Imate li podatke koliko će službenika raditi tu, s obzirom na to da Agencija očigledno krije taj podatak? Jeste li svjesni da se prave paralelne regulatorne agencije u Mostaru i Banjoj Luci? Agencija već dvije decenije ima regulatorne sektore van Sarajeva i to nije sporno, ali oni od 2021. godine umjesto dva sektora odlukom direktora imaju sada četiri, i to najvažniju funkciju regulatora – rekao je Mehmedović.