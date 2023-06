Nikšić: Smanjenje opterećenja rada i nova fiskalizacija kao odgovor na krizu

Treba smanjiti plate izabranim zvaničnicima, a ne generalno javnoj upravi, ali nema spremnosti za to. Neophodna je fiskalna reforma, a razgovaramo i o novoj fiskalizaciji u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH) koju bi finansirali telekomi. Poboljšanje političkog okruženja, koje se ne mijenja preko noći, uslov je za privlačenje investitora kojima smo spremni dati i određenu infrastrukturu na korištenje, poručio je premijer FBiH Nermin Nikšić u razgovoru za Bloomberg Adriju.



Vlade entiteta i regulatori bankarskog sistema rekli su ne zahtjevima Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) za smanjenje plata u javnom sektoru i podizanje kamatnih stopa. Na pitanje da li može doći do "popuštanja" MMF-a, Nikšić ističe da je sve stvar pregovaranja.

Pokušaji nisu urodili plodom

Činjenica je da entiteti ne mogu dobiti povoljnije kamatne stope za zaduženje nego što ih mogu dobiti od MMF-a, ali cijena toga jesu određene reforme.

- Niz mjera i preporuka koje zagovara MMF nama su prihvatljive i o njima smo spremni razgovarati. Ali, pomenute dvije konkretne mjere, kojima smo se suprotstavili, u najmanju ruku su nekorektne - istakao je Nikšić za Bloomberg Adriju na marginama XXII Međunarodnog simpozijuma Challenge Neum 2023, koji organizuje konsultantska kuća Revicon.

Kada je riječ o platama u javnom sektoru, on bi uvijek podržao da se smanje plate izabranih zvaničnika.

- Mi smo to tražili i na državnom i na drugim nivoima da se odvoje te plate - naglasio je Nikšić.

Međutim, raniji pokušaji smanjenja plata zvaničnika nisu urodili plodom.

- Svima su puna usta te priče, ali kad dođe do toga da se to razdvoji, moraju glasati izabrani zvaničnici na koje se to odnosi i onda dolazi do problema kako to postići - podsjeća Nikšić.

Dodaje da plate državnih službenika nisu visoke i oni ne zaslužuju da im plate budu smanjivane.

- Naprotiv, treba da stvaramo pretpostavke da se povećaju, da im stvorimo bolje uslove da bi mogli da rade. Pri tome, ne možemo generalizovati, vjerovatno i među državnim službenicima postoje oni koji ne rade svoj posao kako treba, koji su možda nestručni ili korumpirani. To je drugi par cipela koji treba rješavati - ističe Nikšić.

Poboljšanje standarda radnika

Iz nove Vlade FBiH najavljuju fiskalnu reformu, ali ne govore o procentima smanjenja poreza i doprinosa. Nikšić poručuje da "službe objektivno prave procjenu kako će se smanjivanje stopa reflektovati na prikupljanje sredstava".

Kaže da je od nesprovođenja reforme gore samo da se ona sprovede i da se onda uđe u druge probleme, u dubioze, pa da se mora vraćati na staro stanje.

Smanjenje poreza i doprinosa trebalo bi da dovede do povećanja plata radnicima, ali pitanje je da li će to biti ostavljeno na volju poslodavcima ili će biti uslovljeno jedno drugim.

- Smatram da ostavljanje na volju neće dovesti do poboljšanja standarda radnika. Mada, vidite da poslodavci silom prilika pokušavaju da povećaju platu radnicima jer jednostavno ostaju bez radne snage. Siguran sam da se smanjivanjem stope doprinosa mogu stvoriti pretpostavke da se povećaju plate i popravi standard radnika - uvjeren je Nikšić.

Za Vladu FBiH će biti izazovno da popuni budžetsku rupu, koja će se neminovno pojaviti, a jedna od mogućnosti o kojoj intenzivno razmišljaju je online fiskalizacija.

- To je fiskalizacija koja će podrazumijevati da, kad vam negdje izdaju račun, taj račun bude evidentiran u realnom vremenu u Poreskoj upravi. Sad imamo situaciju da se na kraju radnog dana prijavljuje i unosi promet, što otvara puno prostora za sumnju - ističe Nikšić.

Zakonska regulativa

Troškove nove fiskalizacije ne bi trebalo da snose poreski obveznici, a razmatra se mogućnost da kupovinu novih fiskalnih uređaja plate telekom operateri.

Nedavno je u Vladi FBiH boravila delegacija Svjetske banke, odnosno njenog dijela IFC, a spomenuta je mogućnost da se da veća podrška stranim investitorima.

- IFC je otvorio priču o javno-privatnom partnerstvu i koncesiji i Vlada je spremna za saradnju. Imamo problem s nedostatkom zakonske regulative kad je riječ o javno-privatnom partnerstvu, ali i to se može rješavati. Koncesije podrazumijevaju izradu studija koje će pokazati opravdanost postupka, vidjećemo - ističe Nikšić Bloomberg Adriju.