Prije 12 godina umro Josip Katalinski Škija

Prva parna lokomotiva, koju je konstruirao Ričard Trevitik (Richard Trevithick), 1803. godine, davši joj ime Lokomotion, nije mogla da se primijeni u željezničkom saobraćaju, jer su se zbog težine lokomotive šine lomile. Stivenson je to uočio i na pojačanim šinama njegova lokomotiva, kojom je upravljao, vukla je, 27. septembra 1825., na pruzi Stokton – Darlington, prvi putnički voz na svijetu, koji je imao 12 teretnih i 22 vagona s putnicima. To je bio prvi prijevoz putnika željeznicom, a u vozu ih je bilo čak 450.

Umro engleski pisac Čarls Dikens

Čarls Dikens (Charles Dickens), rodonačelnik socijalnog romana i jedan od najznačajnijih i najčitanijih engleskih pisaca, umro je na današnji dan 1870. godine.

Pisati je počeo kao novinar u obliku crtica u časopisima, koje je kasnije oblikovao u svoju prvu zbirku djela "Sketches by Boz", izdatu 1836. godine. Boz je bio Dikensov porodični nadimak koji je on koristio kao pseudonim. Iste godine u novembru postao je urednik u časopisu "Bentley's Miscellany", gdje je radio tri godine. Od 1950. do 1970. godine bio je urednik, izdavač i autor u časopisima "Household Words" i "All the Year Round".

Oproštajna čitanja

Najpoznatiji Dikensov roman je "Oliver Tvist", objavljen 1838. godine, koji je adaptiran i za pozorište, a također je prvi viktorijanski roman u kojem je dijete glavni lik.

Osim „Olivera Tvista“, njegovi poznatiji romani su “Dejvid Koperfild“, “Pikvikov klub” i “Stara prodavnica rijetkosti”.

Između 1868. i 1869., Dickens je organizirao turneju "oproštajnih čitanja" u Engleskoj, Škotskoj i Irskoj. Uspio je odraditi 75 od dogovorenih 100 čitanja.

Dickens je, 8. juna 1870., u svom domu doživio drugi moždani udar, nakon kojeg se nije osvijestio te je sljedećeg dana preminuo.