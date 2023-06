Čubrilović: Željeznice RS su prepolovile broj radnika

Ministar saobraćaja i veza RS Nedeljko Čubrilović izjavio je da je tokom nedavne zajedničke sjednice vlada RS i Federacije BiH u Banjoj Luci poslata poruka građanima da se želi zajednički raditi i da nema potrebe da se osporavaju projekti.

-Imamo viđenje da Vlada FBiH ne želi da spori projekte u RS, dok RS nikad nije ni sporila projekte u FBiH - kazao je Čubrilović.

On je kazao da je i odnos finansijera projekata u BiH takav da nema direktnog ulaganja bez preciziranja političkih stavova i ciljeva u BiH.

Čubrilović je naveo da je, kada je riječ o putevima, za RS prioritet putni pravac Foča - Šćepan Polje, za koji je potrebno više od 80 miliona eura i za čije je finansiranje zainteresovana Svjetska banka.

Sastanak s predstavnicima Svjetske banke

On je rekao da je taj putni pravac žila kucavica privrednih dešavanja i s jedne i s druge strane granice, te da sadašnji stepen saobraćaja ne zadovoljava ekonomske kriterijume.

-U posljednje vrijeme smo imali nekoliko sastanaka sa predstavnicima Svjetske banke koji su rekli da su spremni da finansiraju taj projekat, ako treba i u cijelosti - rekao je Čubrilović za Televiziju K-3.

On je dodao da su za ovaj projekat potrebna i donatorska sredstva i da postoji obećanje Evropske komisije da će njihovo učešće biti oko 40 posto.

-Ako se to ispoštuje onda smo nikad bliže ugovoru za završetak tog putnog pravca, čija će svrha prije svega biti privredna aktivnost, a onda i putna komunikacija, pogotovo u vrijeme turističke sezone, kazao je Čubrilović.

Govoreći o dionici autoputa od Rače prema Bijeljini, Čubrilović je naveo da Srbija finansira sa 80 odsto, a Vlada RS sa 20 posto taj posao, za koji, što se tiče izvođača radova, postoji kapacitet da bude završen u idućoj godini.

Trasa prema Brčkom

-Pregovara se za dalju trasu prema Brčkom. Brčko je konačno prihvatilo kontakt tačke, obilaznica je definisana, još nisu dogovorili način finansiranja - naveo je Čubrilović.

Kada je riječ o "Željeznicama RS", Čubrilović je naveo da je to preduzeće sada u situaciji da mu je potrebna otvorenija podrška Vlade. On je naveo da Vlada trenutno to preduzeće podržava minimalno, godišnje 20 miliona KM.

On je kazao da su "Željeznice RS" djelimično restrukturisane, da je gotovo prepolovljen broj radnika i smanjen na održivu mjeru.

-Imamo interes da u „Željeznice“ uđu strane kompanije, da obezbijede finansijsku podršku za projekte ako bude ekonomskih mogućnosti, ali i volje da se uradi ozbiljna rekonstrukcija na većem dijelu pruge, jer su trenutne brzine na prugama ekonomski neodržive - naveo je Čubrilović.

O Aerodromu Banja Luka

On je rekao da u trenutnoj organizaciji teško može da opstane Aerodrom Banja Luka, te da se mora vidjeti kako izvršiti reorganizaciju, kako obezbijediti finansijsku podršku - da li dokapitalizacijom, koncesionim ugovorom ili privatizacijom.

-Treba naći zainteresovanu stranu koja će učestvovati u projektu, rekao je Čubrilović i dodao da treba iskoristiti iskustvo beogradskog Aerodroma, sa čijim će predstavnicima imati sastanak u utorak kada će im predstaviti svoj projekat.

Čubrilović je naglasio da bi aerodrom u Trebinju bio od koristi svim građanima BiH, ali da za realizaciju tog projekta nedostaju adekvatne odluke na nivou BiH. "Ne bi trebalo da politizujemo nešto što je čist ekonomski prioritet", kazao je Čubrilović.