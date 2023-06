Elvir ef. Hodžić: "Akcija kurbani" poprimila značajnu ulogu podrške opstanka u povratničkim sredinama

Rijaset Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini jedinstvenom i tradicionalnom akcijom žrtvovanja kurbana godinama uspješno realizira plemenitu namjeru da od bošnjačkih povratnika otkupi krupnu i sitnu stoku i time pomogne siromašne, nemoćne, socijalno obespravljene, đake i studente.

S ciljem da se ukaže na vjerničke obaveze i istakne značaj obilježavanja blagoslovljenog vremena koje je pred nama, hutba o vjerskom i društvenom značaju ispravnog izvršenja propisa žrtvovanja kurbana, autora Elvir-ef. Hodžića, glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice (MIZ) Bratunac, pročitana je brojnim džamijama u našoj zemlji.

Krunski ibadet

Efendija Hodžić je bio gost hatib u sarajevskoj Istiklal džamiji, gdje je podsjetio vjernike da Kurban-bajram kojeg uskoro dočekujemo dolazi kao krunski ibadet nakon što se hadžije u Mekki pripremaju za završne hadžske obrede.

- Dok ovih dana ispraćamo naše hadžije i zajedno s njima dovimo da im hadž bude mebrur, budno pratimo i sve što se oko nas dešava kada su u pitanju devijacije u odgoju djece. Zabrinuti smo za naraštaje koji su duboko zaronjeni u virtualni svijet i iz kojeg se tek povremeno, u pauzama za obrok i san, pojave u realnosti, a mi se nadamo i očekujemo da upravo oni odvažno ponesu ponesu emanet vjere i odgovornosti u stvarnom životu - kazao je on.

Dodao je da je svijet u kojem djeca žive i odrastaju, a u kojem su parametri i vage iskrivljeni, pripadnicima starijih generacija nepozanica.

- O posljedicama koji taj svijet iza sebe ostavlja, trenutno niko nema pravog odgovora. Podsjećanjem na kur'ansko kazivanje o životu Ibrahima, a.s. i njegovog sina Ismaila, a.s., potražimo nadahnuće za ova pitanja koja nas zaokupljaju, a za koje trenutno nemamo odgovora - naglasio je efendija Hodžić.

Podsjetio je da je Ibrahim, a.s., jedan od šest poslanika odluke (Ulul-'azm), koji je podnio sva iskušenja te je nagrađen počasnim nazivom - Halilullah (Allahov prijatelj).

- Nakon što je istrajno molio Gospodara dovom: "Gospodaru moj, daruj mi čestiti porod", Allah mu je ukabulio dovu: "Mi smo ga obradovali dječakom blage naravi." Dok gleda kako dugo očekivan evlad izrasta u lijepog, zdravog, poslušnog dječaka, nije bilo sretnijeg oca od Ibrahima, a.s. Ali Halilullah, u snu dobi jasnu naredbu Gospodara svjetova da Ismaila, a.s., prinese kao žrtvu. I u trenutku spremnosti izvršenja naređenog, Ibrahim, a.s., čuje glas: "O Ibrahime, ti si se Objavi u snu odazvao; - a Mi ovako nagrađujemo one koji dobra djela čine; - to je zaista bilo pravo iskušenje!" - naveo je Hodžić.

Naglasio je da je ovo kazivanje "o najvećoj žrtvi u historiji ljudskog roda, žrtvi blagog, brižnog i samilosnog oca, Ibrahima a.s., ali i žrtvi njegovog pokornog i poslušnog sina, Ismaila, a.s., koji je, kako ga Kur'an opisuje, obećanje ispunjavao".

Dunjalučka i ahiretska sreća

- Melek Džibril kao zamjenu i otkup za njegovog sina Ismaila Ibrahimu, a.s. donese ovna iz Dženneta. Osim što mu je kurbanom iskupio sina, Allah, dž.š., je iz Svoje milosti podario Ibrahimu, a.s., još jednog sina, Ishaka, a.s., i unuka Ja'kuba, a.s., i praunuka Jusufa, a.s., i najboljeg i najodabranijeg potomka od sina Ismaila, a.s., posljednjeg Allahovog poslanika, Muhammeda, a.s. Bijaše to neizmjerna nagrada Ibrahimu, a.s., za njegovu pokornost i zahvalnost Allahu, dž.š., na blagodatima - naveo je on.

Poručio je da ako želimo da učestvujemo u "kreiranju dunjalučke i ahiretske sreće sebi i svojim porodicama, moramo poput Ibrahima, a.s., iz svog srca odstraniti sve ono što bi se moglo ispriječiti između nas i našeg Gospodara".

- Kada to, vjerovanjem, ibadetima i dobrim djelima postignemo, Allah, dž.š., će nas nagraditi čestitim i poslušnim evladom. Svaki naš kurban istovremeno je i vjerska dužnost i žrtva, otkup za našu djecu: iskupljenje za njihovo zdravlje, sreću, sigurnost, blagostanje. Naše dragocjeno vrijeme, uglavnom, koristimo radi stjecanja dunjalučkih materijalnih stvari, a tek manji dio vremena provodimo u razgovoru sa našim evladom. Posvetimo više vremena našoj djeci, razgovarajmo s njima, istražimo, osjetimo i osmotrimo svijet u kojem odrastaju. Približimo ih sebi, a i nas njima - kazao je efendija Hodžić.

Poručio je da Islamska zajednica brojnim aktivnostima nastoji ojačati porodicu.

- Čini to kroz rad sa mladima, otvaranjem bračnih savjetovališta, promocijom braka i roditeljstva. Pomozimo našoj omladini da iz hladnog i bezosjećajnog virtuelnog svijeta pređu u stvarni topli, saosjećajni, bračni i porodični život. Uključujmo ih u korisne inicijative u kojima će se baviti stvarnim životom, a ne bemislicima i iluzijama. Bez zajednice kojoj oni prirodno i idejno pripadaju i bez njihovog osjećaja pripadanja toj zajednici, njihovi životi će biti okrenuti samo kratkoročnim ciljevima i interesima“, naglasio je on.

Ukazao je i na efekte već spomenute „Akcije kurbani“ koju provodi Islamska zajednica.

Podrška opstanka u povratničkim sredinama

- Za proteklih osam godina gotovo da nije bilo nijedne povratničke bošnjačke porodice koja se bavi poljoprivredom i stočarstvom a da od njih naše medrese ili Rijaset nisu otkupili ono što uzgoje i proizvedu. Povratničke porodice čitavu godinu se pripremaju kako bi uzgojili što kvalitetnije kurbane - istaknuo je glavni imam MIZ Bratunac.

Dodao je da je u saradnji sa povratničkim medžlisima i džematskim imamima, akcija poprimila značajanu ulogu podrške opstanka u teškim povratničkim sredinama i održavanja i razvoja stočnog fonda.

- Tako, Rijaset preko medžlisa otkupljuje 25 posto od ukupnog stada koje ima povratničko domaćinstvo. Medrese otkupljuju svu krupnu stoku koja ima uredne propratne papire. Danas, kada se poljoprivredna gazdinstva gase, kada se širi propaganda da nije profitabilno baviti se stočarstvom, akcija klanja kurbana provodi se bez poteškoća i ima svoju perspektivu i smisao - naglasio je on.

Istaknuo je da se ovom akcijom prate i drugi segmenti razvoja poljoprivrednih gazdinstava.

- Sagrađene su savremene i funkcionalne klaonice, a stoka koja je namijenjena za žrtvovanje uredno je i po propisima veterinarski tretirana i registrirana. Naši imami nadziru čitav proces kako bi se ispoštovali šerijatski propisi od kupovine do trenutka klanja i žrtvovanja kurbana. Kao odgovorna zajednica koja brine o emanetu pravilnog izvršenja propisa mi idemo i korak dalje: razvijamo poduzetnički mentalitet, pratimo potrebe i prilke u kojima žive i rade povratnici. Vidimo, krupne društvene i ekonomske efekte našeg zajedničkog rada: zarađeni novac naši vrijedni povratnici pored ulaganja u izgradnju infrastrukture investiraju u školovanje i odgoj svoje djece - poručio je Elvir-ef. Hodžić.