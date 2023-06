Bh. meteorolog Bakir Krajinović: Cijeli KS ugrožen od poplava, općina Ilidža najrizičnija

Nestabilno vrijeme praćeno intenzivnim pljuskovitim padavinama očekuje se i danas, a akumulirane količine padavina na navedenim prostorima očekuju se od 30 do 50 litara kiše, što može uvjetovati pojavu bujica. Ovo je za „Avaz“ potvrdio bh. meteorolog Bakir Krajinović.

Apel građanima

- Najizloženiji rizicima uzrokovanim intenzivnim padavina jesu prostori centralne, istočne, sjeveroistočne Bosne, kao i cijela Hercegovina. Kada je riječ o Kantonu Sarajevo, Agencija za vodno područje rijeke Save izdala je narandžasto upozorenje, što znači da postoji opasnost od poplava – kazao je Krajinović.

Dodaje kako je cijelo područje Sarajeva ugroženo od poplava, ali najrizičnija mjesta su ona u najnižim dijelovima, a to je u ovom slučaju općina Ilidža.

Kada je riječ o ostatku zemlje, Krajinović govori kako je na osnovu njihove vremenske prognoze Agencija za vodno područje rijeke Save već izdala upozorenje na poplave u slivovima rijeka Bosna, Una, Sana i Drina, gdje se očekuju pojave bujica i izlijevanje rijeka iz korita.

- Na ovu već vrlo komplikovanu situaciju i stanje na terenu, posebno na sjeveroistoku naše zemlje, svaka kap kiše u narednom periodu donosi velike rizike. Zbog toga treba apelirati na sve građane, ali i nadležne institucije, da ovo upozorenje Zavoda i Agencije shvate ozbiljno i da se pripreme za eventualne probleme u vezi s najavljenim nepogodama – naveo je Krajinović.

Prestanak padavina

Stabilizacija vremenskih prilika, dodaje, u našoj zemlji očekuje se od subote, 17. juna.

- Smiruju se sve padavine. Period bez padavina uz duge sunčane intervale u Bosni će trajati do 21., a u Hercegovini do 30. juna. U periodu od 22. do kraja ovog mjeseca, povremene pljuskovite padavine izgledne su širom Bosne, a nešto obilnije u centralnim, sjevernim i istočnim predjelima – rekao je Krajinović.

Prati se stanje

Iz Federalne uprave civilne zaštite kazali su nam da nakon što Federalna uprava civilne zaštite zaprimi zvanične akte od Federalnog hidrometeorološkog zavoda u vidu upozorenja na moguće intenzivne padavine i obavijesti o mogućim poplavama, bujicama i klizištima, odmah ih, putem Federalnog operativnog centra, dostavlja kantonalnim upravama civilne zaštite i općinskim/gradskim službama civilne zaštite, kako bi mogli pratiti stanje na svom području i, prema potrebi, angažovati ljudske i materijalne resurse na zaštiti ljudi i materijalnih dobara.

- U slučaju nastanka prirodne i druge nesreće, kada kantoni iscrpe sve svoje mogućnosti, na njihov zahtjev u akcije zaštite spašavanja ljudi i materijalnih dobara mogu se uključiti pripadnici Federalne specijalizirane jedinice za spašavanje na vodi i pod vodom, zajedno s djelatnicima Federalne uprave civilne zaštite – naveli su iz Federalne uprave civilne zaštite.