U Hercegovini i do 38 Celzijevih stepeni: Stiže prvi toplotni val!

Napokon je stiglo ljeto. Sunčano i toplo vrijeme koje je obilježilo jučerašnji dan nastavit će se praktično skoro cijele sedmice, a zbog temperatura zraka koje će konstantno rasti izgledan je i prvi ovogodišnji toplotni val.



Prošao juni

Posebno će od sredine sedmice, kako navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ), vrućine biti izražene, pogotovo u Hercegovini i na sjeveru Bosne.

Vrhunac vrućina očekuje se u četvrtak i petak, kada će, vjerovatno, biti oglašen žuti meteoalarm, a ponegdje je moguć i narandžasti.

Jutarnje temperature zraka varirat će od 14 do 20 Celzijevih stepeni u Bosni, na jugu Hercegovine do 23 stepena. Međutim, najviše dnevne temperature kretat će se pretežno između 30 i 36 stepeni, a u Hercegovini lokalno i do 38 stepeni.

Dženan Zulum, meteorolog FHMZ-a, kaže da predstojeći prognozirani period nije neuobičajen za ovo doba godine. Štaviše, kako navodi, prethodnih dana smo imali nešto niže temperaturne vrijednosti od prosječnih, a gotovo su, napominje, dvije trećine juna iza nas.

Nije izgledno

Iako će vrućine zavladati, ipak, one će biti kratkotrajnog daha, jer su već u petak u kasnim poslijepodnevnim satima, kako kaže Zulum, izgledni jači razvoj oblačnosti, kiša, kao i lokalni pljuskovi.

- Nestabilne vremenske prilike prognoziraju se u dane vikenda. U subotu će temperature biti za pet do šest stepeni već niže. Duža stabilizacija vremena, prema onom što naši modeli ukazuju, još nije izgledna. Na čitavom prostoru BiH je puno vlage i, kako temperature budu rasle, tako će i uvjeti za konektivnu oblačnost biti sve izraženiji - pojasnio nam je Zulum.

Preporuke građanima

Zbog visokih temperatura u narednim danima Zulum upozorava i na preporuke za zaštitu od vrućina, odnosno na preporuke zdravstvenih ustanova. Posebno se to odnosi na starije osobe, djecu, hronične bolesnike. Inače, ljekari upozoravaju građane da se bespotrebno ne izlažu suncu, da se posebna pažnja obrati na unos vode, na ograničavanje kofeina, šećera, ali i izbjegavanje masne i teške hrane.