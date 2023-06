Sve je spremno za četvrtu Bh. povorku ponosa.

Kako javljaju "Avazovi" reporteri s lica mjesta, iako zvanično okupljanje počinje u 16 sati, već su počeli pristizati prvi učesnici Bh. povorke ponosa.

Oko Historijskog muzeja su raspoređene jake policijske snage.

Podsjećamo, okupljanje ispred Historijskog muzeja počinje od 16 do 18 sati, a povorka će trajati od 18 do 19 sati, a učesnici će šetati od Historijskog muzeja do Narodnog pozorišta, gdje će biti upriličen program.