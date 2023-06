Ministar odbrane BiH Zukan Helez za "Avaz": Dodika treba uhapsiti!

Napade na Ustavni sud BiH i OHR koji su ovih dana intenzivirani iz RS ministar odbrane BiH Zukan Helez smatra nastavkom kontinuiranog antiustavnog djelovanja Milorada Dodika.



Imaju tužioci

Očekuje da pravosudni organi konačno reagiraju i procesuiraju predsjednika RS, jer podsjeća da je napad na ustavni poredak i pokušaj državnog udara najteži oblik krivičnog djela.

- Ovo je pravna stvar i Tužilaštvo BiH treba pokrenuti krivični postupak protiv Dodika, jer on ugrožava ustavnopravni poredak. Ustavni sud je vrhovno ustavno tijelo i, ako to raspakujete, vi ste raspakovali državu. Ako neće Kajganić i ako ima veze što su obojica iz RS, Tužilaštvo ima, čini mi se, 54 tužioca i nije mi jasno zašto niko ne podnese krivičnu prijavu. Ovo je opasno po državu i potrebno je odmah izvršiti i hapšenje - kazao je Helez.

Smatra da Dodik nikada neće napraviti konačan korak ka secesiji, ali upozorava da ovakva situacija ne može dugo trajati.

Stanje blokade

Ističe da Dodikovi potezi neće dovesti u pitanje opstanak BiH, ali je drži u stanju blokada i neizvjesnosti zbog kojih država „tiho umire“.

- On stalno BiH drži u nekom stanju depresije. Nikako da krenemo naprijed. Malo smo bili krenuli, budžet i nekoliko zakona usvojili, ali on ima zadatak od mentora izvan BiH da ovo radi. Na potezu su visoki predstavnik i pravosuđe. Narod već dugo ide linijom manjeg otpora, a, nažalost, ta linija je odlazak iz BiH. Ne samo da tjera Bošnjake i Hrvate već možda i najviše tjera Srbe iz BiH. Biološki i mandatom je pri kraju, pa ne vodi računa ni o vlastitom narodu. To je šteta, a otcijepiti se nikad neće, nema teorije - istakao je Helez.

Država bez Dodika

Na kritike da kadrovi stranaka trojke previše šute na Dodikove postupke Helez odgovora da je od šutnje gore samo to što rade populisti koji ništa ne rješavaju, a svađaju se s njim.

- Mi ovo možemo riješiti pravnim putem, insistiram na tome da to rješavaju pravosuđe i visoki predstavnik, a, ako ipak krene u neke stvari, da onda mi to riješimo. Prepucavanje je najgora varijanta.

Trojka ne šuti, nikad nisam šutio niti ću ikad dozvoliti da se to desi. Ako on nastavi ovako, mi nećemo imati izbora, osim da pozovemo međunarodnu zajednicu, napravimo konferenciju i napravimo državu bez Milorada Dodika - zaključio je Helez.