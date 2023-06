Stojanović: Dodik je trebao biti uhapšen

Da postoje institucije koje mogu provesti odluke Ustavnog suda i koje imaju snagu, slažem se da bi Milorad Dodik već bio uhapšen. Međutim, mi nikada nismo imali instituciju koja može zaštititi poredak u Bosni i Hercegovini. Zato i imamo visokog predstavnika i međunarodnu zajednicu, govori za intervju "Jedan" potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Igor Stojanović.

Stojanović je rekao da su stranke trojke formirale vlast sa SNSD-om i HDZ-om kao svojevrsno nužno zlo, te da bi bili najsretniji kada bi ih mogli promijeniti drugim političkim partnerima, kako kaže, manje radikalnim. Tvrdi da, nažalost, trenutno to nije moguće.

Nema popuštanja SNSD-u i HDZ-u

Igor Stojanović kaže da članice trojke ne popuštaju strankama Milorada Dodika i Dragana Čovića, a za takvu percepciju u dijelu javnosti zaslužne su, kako navodi, opozicione stranke.

- Niko nije lud, pogotovo iz stranaka trojke, da ne zna koje su to destruktivne snage. Naravno da će i dalje biti pokušaja ovih politika, koje su destruktivno djelovale na Bosnu i Hercegovinu i ranije, da svoje interese projiciraju u svoje lične, uskostranačke interese, da ne kažem nacionalne. Ali, isto tako niko nije lud ni sa strane trojke, a drago mi je da i Američka ambasada i Amerika prepoznaje takve težnje određenih političkih faktora u Bosni i Hercegovini i jako je značajno da se svi suprotstavimo tome s ciljem izgradnje zajedničkih institucija koje će svima garantovati dobar život u Bosni i Hercegovini - govori potpredsjednik Federacije BiH.

Trojka neće podržati novo preduzeće za trgovinu gasom u BiH?

Da nema popuštanja HDZ-u BiH, Stojanović dokazuje time što, kako kaže, formiranje novog gasnog preduzeća koje bi kontroliralo takozvanu južnu gasnu interkonekciju, nije opcija za stranke trojke.

- Ne mogu vam precizno reći šta će biti konačna odluka na nivou države, ali generalno mislim da u ovom trenutku to nije opcija. Čak su članovi "Trojke" izašli sa stavom da nije nikakav problem da i neko iz HDZ-a, u skladu s rasporedom funkcija, bude na čelu BH Gasa, ali osnivati sada drugu, treću firmu koja bi bila isključivo etnički označena, smatramo to podjelom države. Mislim da se to sigurno neće dozvoliti - kategoričan je Stojanović.

Legitimno predstavljanje je fašizam

Objašnjavajući zašto stranke trojke nikako nisu htjele u vlast sa SDA, Igor Stojanović navodi kako lideri stranaka proizašlih iz SDA, kada govore o bivšoj stranci, isključivo govore o krađi, korupciji i kriminalu u toj stranci.

- Tamo ne vidimo kadrovske promjene u rukovodstvu te stranke. Ono što je za mene najznačajnija tema, SDA koja je sebe često prezentirala kao stranku koja se bori za multietničku Bosnu i Hercegovinu, u formiranju Vlade Federacije u potpunosti je pokazala da, kada je riječ o budućnost BiH, nema nikakve političke razlike s HDZ-om.

Stojanović najviše zamjera SDA borbu za legitimno predstavljanje. Kaže da se ta stranka u tom smislu uopće ne razlikuje od HDZ-a BiH

- Shvatili smo da je SDA sutra spremna, također za komad vlasti, da iznevjeri sve one principe koji su, za mene kao nekoga ko dolazi iz SDP-a, jako bitni. A to je da građanski izbor vlasti, građansko funkcionisanje mora imati određene prioritete, za mene čak i ispred legitimnog predstavljanja. Smatram legitimno predstavljanje fašizmom - govori, između ostalog, u intervjuu "Jedan" potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Igor Stojanović.