Mladen Ivanić za "Avaz": Ovo je nastavak iscrpljivanja, jedan beskorisni sukob

Bivši član Predsjedništva BiH i počasni predsjednik PDP-a Mladen Ivanić smatra da je Ustavni sud BiH napravio grešku kada je promijenio pravila vezana za funkcioniranje ove institucije, jer je na taj način predsjednik RS Milorad Dodik prvi put dobio argument za ono što radi.



"Neka vrsta izgovora"

- Mislim da od toga ni Ustavni sud, ni opšti ambijent, nikakve koristi nije imao. Međutim, data je neka vrsta izgovora Dodiku da uđe u ovo u što je ušao, u daljnje zakuhavanje političke scene. Mislim da će krajnji rezultat svega biti da će Ustavni sud BiH nastaviti da donosi odluke za koje on misli da vrijede, a da će u RS one najčešće biti ignorisane i to će tako trajati ko zna dokle. Ovo je nastavak iscrpljivanja, jedan beskorisni sukob, jer očito je da nigdje više razuma nema. Imamo jedno puko naduravanje, koje će trajati, trajati i trajati, a krajnji rezultat će biti zaostajanje BiH, ponovno produbljivanje tenzija i tavorenje – kazao je Ivanić za portal „Avaza“.

Dok pravni eksperti upozoravaju da je zakonom kojim se pokušava suspendirati nadležnost Ustavnog suda BiH na teritoriji RS napravljen korak ka secesiji, Ivanić je uvjeren da se ništa posebno neće desiti u odnosu na ono što smo imali posljednjih osam godina.

Odnos međunarodnih institucija

- Jedni će pričati o ugroženoj BiH, drugi o ugroženosti RS, a niti jedna od strana ne može ništa napraviti. To najbolje pokazuje odnos međunarodnih institucija koje sve ovo ignorišu, jer one vrlo dobro znaju da od velikih riječi, i s jedne i s druge strane, nema ništa. Ništa se spektakularno neće desiti. Imat ćete Bećirovića koji će tražiti neke silne, ne znam ni ja kakve, aktivnosti, imat ćete Dodika koji će govoriti a ništa neće uraditi kad je u pitanju ta priča o nezavisnoj RS. Ništa novo i ništa spektakularno – ističe Mladen Ivanić.