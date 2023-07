Zeleno-crvena lajk gradonačelnica

"Bolje pisati za sebe, a nemati publiku nego pisati za publiku, a nemati sebe“, čuvene su riječi engleskog pisca Sirila Vernona Konolija (Cyril Connolly).

Gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić s ovom njegovom mišlju nema problem. Ona očigledno nema sebe, pa se ne zamara tričarijama poput političkih principa, ideologije, plana, programa, vrijednosti... Ali zato ima publiku, pa će pisati, govoriti i raditi sve što publika želi da vidi i čuje, bez razmišljanja o posljedicama koje će to imati po društvo.

U anketi je spas

Benjamina Karić politički djeluje kao dijete začeto u odnosu Saveza komunista Jugoslavije i Mladih muslimana, koje je tokom odrastanja Haris Zahiragić učio javnom nastupu, a Hana Hadžiavdagić vođenju društvenih mreža.

Rješenje za sve probleme s kojima se suočava vidi u Facebooku i Instagramu, a političke poteze vuče pod geslom “uvijek biraj onu opciju koja će donijeti najviše lajkova”.

Kada se pojavi problem gašenja vatre na spomeniku antifašistima na Vracama zbog astronomskog računa od 140.000 KM godišnje, ti reci da se slažeš da je račun previsok jer su ankete na portalima pokazale da je račun previsok i onda obavijesti javnost da si našla rješenje da on bude niži.

Kad Vlada KS i nadležno ministarstvo maknu provokatorsku tablu Dodikovog primitivca Ćosića, ti sebi za to prisvoji zasluge iako za njeno micanje nisi imala nikakve nadležnosti.

Na portalske ankete se pozovi i kad doneseš odluku da zabraniš javno osvjetljavanje Vijećnice, a nakon što si napravila haos prethodnom odlukom da Čifutima i pederima, pardon, Ambasadi Izraela i Povorci ponosa zabraniš da osvijetle Vijećnicu, jer si svjesna da Bošnjaci baš ne mirišu pretjerano ni jedne ni druge. Zanemarit ćemo da si upravo ti zaslužna što je uopće od Vijećnice napravljeno vašarište koje je osvjetljavao svako ko je platio, od privatnih firmi, do bjelosvjetskih diktatora.

Baklava politika

Dobro, napravit ćeš i tu, naravno, izuzetke, pa ćeš Vijećnicu zvanično proglasiti mezarjem koje će se osvjetljavati samo u slučaju komemoracija zločina. Jer znaš da Bošnjaci ni na šta nisu osjetljivi kao na svoje stradanje, a takva prilika za lajkove se ne propušta.

Kao što se, uostalom, ne smije propustiti prilika ni da za Bajram, obučena u nanu iz mahale, dijeliš baklave naivnim građanima, a na pitanje novinara „otkud zato finansije“, drčno, populistički, tako da te razumije svaki nargilaš s ljiljanom oko vrata, odgovoriš da ćeš uvijek njegovati našu svijetlu tradiciju i dijeliti baklave. Ne vole ništa Bošnjaci više od Bajrama i baklave, možda samo Tita, bez obzira na ideološke razlike, jer ljudi imaju lijepo sjećanje na svoju mladost, a tebi taman dobro dođe da i dalje malo glumiš ljevičarku, ipak si iz SDP-a. Neće ti to previše zamjeriti ni boračka udruženja ni silni desničari koji ti aplaudiraju. Ipak ćeš u međuvremenu progresivno, socijaldemokratski, napraviti zaokret 150 godina u prošlost i najaviti i uvođenje mukate, nekakvog feudalnog poreza koji bi se plaćao Islamskoj zajednici mimo svih zakona i razuma.

Dakako, nećeš njegovati tradiciju i izaći na ulicu da farbaš i dijeliš jaja za uskrs/vaskrs, jer oni čija je to tradicija odavno su manjina u Sarajevu. Njima ćeš čestitati kalendar umjesto Božića, jer mogla bi time kakvog potencijalnog glasača iz ove prve grupe uvrijediti. Recimo, radikala koji se zalaže za rušenje ustavnog poretka Nihada Aličkovića. Njega ćeš pak darovati zlatnikom, pravdajući se da si ti gradonačelnica svih građana bez izuzetka, pa i njega.

Ali lagiš, malo, nisi baš svih, izuzetak su ti pederi, jevreji, katolici, pravoslavci, Srbi, Hrvati, ateisti, liberali, nepristojni novinari... Znam, ništa lično, podržavala bi ti možda i njih i založila se za njihova prava, ali... manjina su. A znamo da manjina ne donosi glasove i lajkove, što je ipak najpreča stvar Instagram generaciji kojoj pripadaš.

Nemojte se zavarati

Benjamina je sklona desničarenju, nagrađivanju radikalnih desničara, prešućivanju neugodnih tema, a obaveznom iskorištavanju svake ratne i historijske teme, podilaženju bošnjačkom nacionalizmu, kočijaškom prepucavanju s političarima iz Srbije i Hrvatske preko društvenih mreža... Ne zato što je ona nekakva doktrinarno desničarka ili bošnjačka nacionalistkinja, ta, čak i to bi zahtijevalo ipak neko čitanje i promišljanje, nego zato što je u postdejtonskom obrazovnom sistemu koji je skrojila SDA, a koji je ona pohađala, naučila da to tako treba, da to narod voli.