Cvijanović nakon odgovora Gutereša: Kao da je neko drugi pisao

Članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović reagovala je na odgovor generalnog sekretara UN-a Antonija Gutereša (Guterres), na njen zahtjev da se iz UN-a dostave relevantni dokumenti od značaja za BiH, odnosno odluku Vijeća sigurnosti UN-a o imenovanju Kristijana Šmita (Christian Schmidt) na mjesto visokog predstavnika u BiH.

Na to je, podsjetimo, prvi čovjek UN-a odgovorio kako ova organizacija "nije potpisnik Dejtonskog sporazuma niti je UN članica PIC-a, odnosno Vijeća za implementaciju mira – jedinog relevatnog tijela za imenovanje visokog međunarodnog predstavnika u BiH."

"Gubili vrijeme"

Na pitanje Srne da prokomentariše odgovor Gutereša, Cvijanović je rekla da, ako je to zaista odgovor, budući da ga je vidjela samo u medijima, to bi bila samo potvrda da je "OUN instrumentalizovana jer su tu, nažalost, ponovljene riječi predstavnika jedne članice Vijeća sigurnosti UN-a, koje taj predstavnik plasira u razgovorima sa predstavnicima drugih država kad ih ubjeđuje da treba sankcionisati Republiku Srpsku".

- E, sad bilo bi logično da pitamo UN zašto su oni gubili vrijeme i rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a potvrđivali imenovanja čitavog niza visokih predstavnika, ako s tim nemaju ništa? Čemu onda služi vaša baza podataka u kojoj postoje odluke ranijih imenovanja? Da li su uzurpirali nečija prava i bavili se poslom koji im ne pripada? I zašto su, primjera radi, stavili na dnevni red imenovanje Kristijana Šmita, koje usput rečeno, nije uspjelo dobiti podršku Vijeća sigurnosti UN-a ako s tim nemaju ništa - navela je u razgovoru za Srnu.

"Opšta prevarantska igra"

Upitala je i šta to znači u kontekstu Ustavnog suda BiH, ako je tačno to što odgovaraju iz UN s obzirom na to da je taj Ustavni sud BiH 2006. godine rekao da visoki predstavnici moraju biti verifikovani u Vijeću sigurnosti.

- Znači, u pitanju je opšta prevarantska igra jer je ovaj odgovor nastao kao plod pritisaka, a ne odgovora dostojnog takve globalne organizacije i međunarodnog prava. Mislim da su se zapetljali u sopstvenu improvizaciju i da je ovo jedna sramotna, veoma sramotna situacija. Čak moram priznati da mi djeluje da je ovaj odgovor pisao neko drugi, a da je Gutereš samo doveden u poziciju da ga potpiše - rekla je Cvijanović.

Ona je navela da je ovo ujedno bila i potvrda beskorisnosti diplomatske mreže BiH, jer je van svake pameti da odgovor prvo završi u medijima, nego u njenom kabinetu, kojem su ga dužni proslijediti.

- Očigledno je srpski član pod blokadom MVP-a, pa prvo moraju da izanaliziraju sadržaj i da ga proslijede samo ako im odgovara - riječi su Željke Cvijanović.