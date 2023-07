Muriz Memić za "Avaz" pojasnio šta znači "Mirsade nema fešte kod Bulbula"

"Mirsade nema večeras fešte kod Bulbula", poručio je Muriz Memić, otac ubijenog Dženana, nakon današnjeg izricanja presude u predmetu „Dženan Memić“, gdje je Hasan Dupovac proglašen krivim za zloupotrebu položaja, a Alisa Mutap za davanje lažnog iskaza.

Mnogi nisu razumijeli ovu rečenicu, odnosno o čemu je riječ, a za portal „Avaza“ Muriz Memić je pojasnio šta je, zapravo, ta rečenica značila.

- To će mi biti drago objasniti. Mirsad Dželilović je načelnik PU Centar. On je najbolji Hasanov prijatelj i sve vrijeme on govori „Muriz laže, nije ovo ništa istina“. Čak je on pisao svim zastupnicima u Skupštini kad smo ga prozvali da je došao on na suđenja, a nije smio. Pisao je da lažemo Arijana i ja, „Dosta je laži Arijane i Muriza“, govorio je. Prošli put kad je bila oslobađajuća presuda, on je organizovao kod tog Bulbula na Mostarskom raskršću feštu. Fešta je bila, muzika, na kojoj su svi zajedno bili, advokati i on i puno policajaca, čak i bivši komesar Halilović. Čovjek to ne može prežaliti što nije uslikao pa mi poslao koliko je bilo tih policajaca. Zato sam ja rekao „Nema fešte“ – istakao je Muriz za portal „Avaza“.

Dodao je policija stalno sjedi kod Bulbula.

- Sjedio je čovjek i slušao ih je kako će biti fešta, kako će Hasan biti oslobođen – rekao je Muriz Memić.

Podsjetimo, Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine, kojim je predsjedavao sudija Staniša Gluhajić, te sutkinje Azra Miletić i Amela Huskić, danas je donijelo drugostepenu presudu u slučaju "Dženan Memić", a kojom je Hasan Dupovac proglašen krivim za produženo krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 1. Krivičnog zakona Federacije BiH, u vezi sa članom 55. istog Zakona, a optužena Alisa Ramić (ranije Mutap) za krivično djelo davanje lažnog iskaza iz člana 348. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Federacije BiH.