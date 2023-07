Sedam i po godina borbe dalo prve rezultate: Porodica Memić sama protiv Tužilaštva KS, Vrhovnog suda FBiH i raznoraznih perića

"Ko je ubio Dženana Memića?", odgovor je na pitanje na koje porodica stradalog mladića nije dobila odgovor od pravosudnih institucija nakon skoro sedam i po godina.



Vjerovatno odgovora ne bi bilo niti na jedno od pitanja vezano za ovaj slučaj da nije bilo upornosti oca Muriza, sestre Arijane i advokata Ifeta Ferageta. Od samog početka on sui uvidjeli da priča o saobraćajnoj nesreć i u kojoj je stradao Dženan Memić, a koja se podmetala od strane nadležnih, „ne pije vode“.

Počeli su sa protestima na kojima su ukazivali da žele samo pravičnost, no kreatori različitihnetačnih konstrukcija nisu očekivali toliku podršku građana, nego apatiju koja je najčešće prisutna u glavnom gradu.

"Saobraćajna nesreća"

No, kada se vidjelo da ovaj slučaj izaziva veliku pažnju javnosti podignuta je optužnica. Ali za saobraćajnu nesreću sa smrtnim ishodom! Optuženi su bili Ljubo i Bekrija Seferović, koji su godinama prolazili kroz blato pravosuđa.

Borili su se Memići prvo protiv Tužilaštva KS, koje je ustrajavalo u tome da je došlo do saobraćajne nesreće. Dva puta je Kantonalni sud u Sarajevu oslobađao Seferoviće, a porodica Memić je godinama morala pratiti kako se troši vrijeme na ono što su već znali u početku.

Nakon toga uslijedio je novi šok kada Vrhovni sud Federacije poništava presude Kantonalnog suda, a nakon novog provlačenja kroz blato porodice Memić, ali i Seferovića, Vrhovni sud FBiH donosi istu odluku kao i Kantonalni sud u Sarajevu. No, ono što je veći problem od očekivanih oslobađajućih presuda je to da je od trenutka stradanja mladića do okončanja postupka na Vrhovnom sudu FBiH prošlo pet i po godina, a odgovor iz prve rečenice ovog teksta još uvijek nije bio na relevantan način ni postavljen na „dnevni red“.

Kada je već postalo očigledno da se ovaj slučaj pokušava zataškati, a da nadležna tužilaštva ne rade na adekvatan način svoj posao, ulogu preuzima Tužilaštvo BiH. Prije dvije godine je Sud BiH potvrdio optužnicu protiv Zijada Mutapa, Alise Ramić (ranije Mutap), Hasana Dupovca, Josipa Barića i Muamera Ožegovića zbog prikrivanja razloga smrti Dženana Memića.

Oslobodio Osmicu i pokušao Novalića

Po prvi put je tada porodica Memić na svojoj strani imala tužioce, ali na drugoj strani u Sudskom vijeću se nalazio Branko Perić. On je ranije jasno govorio da je ovaj slučaj prvorazredni problem koji se treba riješiti te da je postojala ozbiljna sumnja u tužilačko-policijske veze s ciljem prikrivanja ubica. No, šta se desilo u međuvremenu sa Perićem, koji je oslobodio i bivšeg šefa OSA-e Osmana Mehmedagića Osmicu, a kasnije pokušao i premijera FBiH Fadila Novalića, tek ostaje da se vidi.

Sudsko vijeće je tokom postupka bilo kivno na tužioce, na medije koji su izvještavali o ovom slučaju, a kojih nije bilo puno da su pratili slučaj od početka do kraja. Nije Perić dozvolio ni ključnom svjedoku dr. Kemalu Dizdareviću da svjedoči, pa je na kraju oslobodio prvostepeno krivice sve optužene u ovom slučaju. Ipak, na kraju se poništava prvostepena odluka Perića baš zbog toga.

I dok je Perić od sebe pravio žrtvu, suđenje je nastavljeno pred Apelacionim vijećem, a priliku sa svjedočenje je dobio i dr. Kemal Dizdarević.

Jučer je došlo do konačnog epiloga kada je Hasan Dupovac osuđen na tri godine zatvorske kazne zbog zloupotrebe položaja ili ovlaštenja,a Alisa Ramić za davanje lažnog iskaza na dvije godine i šest mjeseci.

Svjetlo na kraju tunela

Tek nakon sedam i po godina porodica Memić je vidjela da se nazire neko svjetlo na kraju tunela. Ova presuda je samo pokazatelj da su tačni navodi porodice da su rađene sporne radnje nakon ubistva i tek sada se otvara prostor za podizanje optužnice za ubistvo.

Kao što reče Muriz Memić, ovo je tek zrnce pravde. Onaj Muriz Memić, koji bez znanja iz pravne struke je kroz ove godine naučio o toj oblasti više nego mnogi koji su se za to školovali. Onaj Muriz Memić, koji je kroz sve godine, zajedno sa svojom kćerkom Arijanom, sačuvao pribranost i nikada se nije pokolebao i odustao. Naravno, značajna uloga u tome je i advokata Ifeta Ferageta, koji je besplatno zastupao porodicu Memić.

Ono što je sigurno da sada slijedi su oni koji su odgovor na pitanje iz prve rečenice ovog teksta.