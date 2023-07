Ministar Bečarević prijavio "Sarajevogas" Uredu za borbu protiv korupcije

Ministar komunalne privrede Kantona Sarajevo Almir Bečarević uputio je pismo Nadzornom odboru KJKP "Sarajevogas", ali i Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom u KS. U pismu navodi kako je aktuelni direktor KJKP "Sarajevogas d.o.o" Sarajevo 25. jula ove godine podnio ostavku na mjesto direktora "Sarajevogasa", koju je, kako tvrdi Bečarević, prihvatio Nadzorni odbor, uz imenovanje v.d. direktora čiji bi mandat trebao početi od 1. septembra.

Ime novog direktora

- Ovo ministarstvo apsolutno nije konsultovano o navedenoj proceduri, niti je na bilo koji način upoznato o ostavci, a ni o imenovanju v.d. direktora. Tražim od NO KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo da objavi na osnovu kojih kriterija i od koga su dobili ime za imenovanje v.d. direktora.

Sistematizacijom radnih mjesta propisano je da direktor Preduzeća mora dobro poznavati domaće i međunarodno tržište prirodnog gasa i energenata, te poznavati trend razvoja energetskog sektora, tržišta energenata i tržišta prirodnog gasa.

Pošto se radi o najznačajnijoj energetskoj kompaniji u KS i s obzirom na to da je, prema Statutu Preduzeća, propisano da direktor Preduzeća mora imati osam godina provedenih u struci, molim NO da me informiše gdje je ta struka u oblasti energetike ili gasne privrede u konkretnom imenovanju. Postavljam pitanje NO, a vezano za član 4. Odluke o razrješenju, na osnovu čega su aktuelnom direktoru ograničena njegova prava u rukovođenju firmom, s obzirom na to da se u sudskom registru vodi kao direktor bez ograničenja - pita Bečarević.

Ministar tvrdi da je Nadzorni odbor "Sarajevogasa" pod direktnom kontrolom kantonalnog zastupnika Damira Marjanovića.

- Molim NO da me upozna da li je zastupnik Marjanović dostavio ime za v.d. direktora ili je to uradio neki drugi zastupnik u Skupštini KS. Kao ministar Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS iznio sam primjedbe na izvještaj o radu KJKP "Sarajevogas" i to sam saopćio zastupniku Marjanoviću, ali isto tako sam dobio primjedbe na rad direktora od zastupnika Marjanovića, uz opasku da će direktor ići “milom ili silom”. Ostavku tumačim kao čin “mile”, a ne “sile”.

Istovremeno, želim upoznati javnost i Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo da će ovo ministarstvo poništiti odobrenje za prijem četiri radnika u KJKP "Sarajevogas", s obzirom na to da su odobrenja rezultat zahtjeva zastupnika Marjanovića, u kojem sam i ja kao resorni ministar imao ponudu da dodam koga želim za prijem radnika, jer je Preduzeće tražilo saglasnost za prijem osam radnika na neodređeno radno vrijeme.

Četiri radna mjesta su izdiktirana od gospodina Marjanovića, a razlog zašto sam pustio na sjednicu Vlade ova četiri prijema, kao i razlog zašto sam odbio predložiti “svoje ljude” obrazložit ću Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom kada me pozovu - otkrio je Bečarević.

Put prema nazad

On dodaje kako imenovanje direktora i upravljačke strukture u kantonalnim javnim komunalnim preduzećima treba biti transparentan proces, putem kojeg će na ta mjesta biti imenovani ljudi čiji rad bi unaprijedio proces razvoja i poslovanje ovih preduzeća, a ne da budu, kako kaže, proizvod političke trgovine i političke korupcije.

- Ova promjena koja se dešava u KJKP "Sarajevogas" nije odobrena od Vlade KS, niti od ovog ministarstva, a ista je najavljena putem medija kao trgovina u funkciji ulaska u vlast “neovisnih” zastupnika i gdje je očigledno trgovanje ovim mjestima i prije bilo kakve promjene većine.

Od NO Preduzeća tražim da mi odgovore dostave javno, te da iste dostave i Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo. O svemu navedenom i mojim saznanjima za ovu političku trgovinu, kao i diktiranje radnih mjesta spreman sam odmah svjedočiti u Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS.

Na kraju, smatram da ovo nije put za bolje okruženje, već je ovo put prema nazad, a jedan visoki strani dužnosnik prije neki dan saopći, citiram: ‘Nema nazad'” - poručio je Bečarević.