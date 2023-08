Blagojević: Ne bi me iznenadilo da predlože pritvor Dodiku i Lukiću

Milan Blagojević, savjetnik predsjednika RS Milorada Dodika, kazao je za ATV da ga ne bi iznenadilo da Tužilaštvo BiH predloži mjere pritvora Miloradu Dodiku i Milošu Lukiću, po osnovu iteracijske opasnosti.

Osuđujuća presuda

- S obzirom na dugogodišnju neustavnu praksu svih sudova u BiH, za očekivati je da optužnica bude potvrđena u Sudu BiH i da se ide u glavni pretres. Ne bi me iznenadilo ni da presuda bude osuđujuća, a čak me ne bi iznenadilo ni da u toku tog postupka bude od Tužilaštva BiH predloženo određivanje pritvora i gospodinu Dodiku i gospodinu Lukiću.

To mi pravnici zovemo pritvor po osnovu iteracijske opasnosti. To je opasnost od ponavljanja krivičnog djela. Oni mogu reći da je visoki predstavnik poništio zakon NSRS, a Dodik je ipak potpisao Ukaz, a Lukić objavio u Službenom glasniku. Postoji opasnost da će oni i sljedeći zakon koji NSRS donese, a Šmit poništi, da će ponovo donijeti Ukaz, odnosno objaviti u Službenom glasniku. To je za njihove aršine iteracijska opasnost. Tako da me ni to ne bi iznenadilo - kaže Blagojević.

Optužnica proslijeđena Sudu BiH na potvrđivanje

Podsjećamo, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv predsjednika bh. entiteta Repubika Srpska Milorada Dodika i Miloša Lukića, v.d. direktora Službenog glasnika RS zbog neizvršavanja odluka visokog predstavnika za BiH.



Optužnica protiv Dodika i Lukića je potpisana i proslijeđena je Sudu BiH na potvrđivanje.