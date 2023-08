Video / Emotivna ispovijest majke štićenice iz Pazarića: Želim dijete izvući po svaku cijenu, ne želim da je neko tuče!

- U petak sam bila Iman u posjeti i razgovarala sam s direktorom. Gospodin Suljagić mi je rekao da Iman ne pripada toj ustanovi. Da ona pripada svojoj majci, kao i svako dijete. Rekao mi je da mu se javi moja pravnica. Danas sam kontaktirala Pazarić. Željela sam razgovarati prije nego što odem gore, ali on je bio na nekom sastanku. Sve što je trebalo, ja sam uradila. Zvala sam sve moguće ustanove. Iman je bila jako vesela djevojčica, jako dobro dijete. To svi znaju. Moje dijete uopće nije to koje ja zateknem u Pazariću. Ja ne volim gore da idem, ne volim da je posjećujem. Dijete mi plače kad me vidi. Iman je zapušteno dijete. Desno oko joj odumire. Lijevo oko, koje smo spašavali, ne znam jesu li je ikad odveli na kontrolu. Želim da se to ispita. Zubi kod Iman su previše izbačeni, potrebna joj je fiksna proteza. Caklina je oštećena, neoprani zubi, crne bubuljice u ušima. Začepljene uši od smole i crno. Čistila sam je gore. Suprug moj je bio prisutan. Imaju slike kad smo bili gore. U muškim stvarima je.

