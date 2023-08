Helikopterskom servisu RS potrebna još jedna letjelica

Helikopterski servis Republike Srpske ove godine je izveo već 50 medicinskih evakuacija i ako nastavi da radi ovim tempom nadmašit će prošlogodišnji rezultat kada su za čitavu godinu izvedene 72 medicinske evakuacije.

Ipak kako bi uspjeli da odgovore na sve pozive, a kojih zna biti u jednom danu po tri i više, Helikopterskom servisu RS je definitivno potrebna još jedna letjelica kaže za Novosti Boban Kusturić direktor HS RS.

Prioritet medicinska evakuacija

– U potpunosti razumijem situaciju u RS, ali apelujem na nabavku još jedne letjelice koja bi nam značajno olakšala izvođe vazdušnih medicinskih transporta (VMT) naših građana u bolnice. Sad imamo dvije letjelice od kojih je jedan helikopter 1983. godište. Drugi je star par godina ali sa njim gasimo i požare. Kad smo anagažovani na gašenju požara to nam predstavlja opterećenje za medicinske evakuacije. Ali, mora javnost da zna, bez obzira šta radimo, kada stigne poziv za medicinsku evakuaciju nekog našeg građanina mi sve ostavljamo i to nam je prioritet – ističe Kusturić.

On kaže da se VMT izvodi u RS od 2014. godine i već su uhodane ekipe HS RS i doktora UKC RS koji lete po pacijente.

– Čim dobijemo poziv mi polijećemo u roku desetak minuta iz Banje Luke. Potrebno nam je dva sata da odemo i vratimo se do Trebinja koje je najudaljenija tačka u RS. Do sada smo imali 70 letova za Trebinje. Ovo je posebno bitno kod srčanih bolesnika jer postoji pravilo doktora od tri zlatna sata u kojima pacijent treba biti operisan. Uz pomoć helikoptera pacijenti sa srčanim problemima dobiju pomoću u roku od ova tri sata i spašen im je život – ističe Kusturić.

Posebni inkubatori za bebe

On posebno navodi da se često transportuju bebe stare po par sati ili par dana i da je to jedan od stvari koja uvijek ostaje u sjećanju pilota koji ih prevozi. Ovdje su im od velike pomoć i posebni inkubatori za prevoz beba koji su nabaljeni.

– Vazdušni medicinski transport je dostupan svim građanima Republike Srpske bez obzira imali zdravstveno osiguranje ili ne. U drugim državama to je usluga koju imaju građani koj plaćaju ekstra osiguranje i to je privilegija bogatih. Kod nas je RS preuzela da finansira svim građanima ovu uslugu i ista im je dostupna gdje god se oni nalazili u regionu i šire. Po naše građane možemo da idemo i u Njemačku, Austriju i bilo koju zemlju odakle je potrebno prebaciti pacijenta – ističe Kusturić i dodaje kako su nedavno prebacivali pacijenta iz Crne Gore u Banju Luku i to su uradili za par sati.

Nažalost pojave se kako kaže nekada i zli komentari kako prevoz helikopterima mnogo košta, a što kako kaže Kusturić nije tačno.

Ekonomske analize

– Ekonomisti su radili analize i jasno se vidi da je mnogo jeftinije prebaciti pacijenta iz neke zemlje regiona u Banju Luku na liječenje nego ga ostaviti u toj zemlji da se liječi – ističe Kusturić.

Prema njegovim riječima iako RS ima najmanje helikoptera u regionu, radi ubjedljivo najviše medicinskih operacija.

– Svake godine imamo sve više operacija a da imamo još jedan helikoptera radili bi ih i više - poručio je Kusturić.

Izgradnja heliodroma

Kusturić apeluje na opštine i gradove kao i razne javne institucije i centre da izgrade heliodrome.

– Izgradnja heliodroma nije nekakav poseban finasijski izadatak a mnogo znači kada helikopter može doći na mjesto gdje se nalazi pacijent i da ga što prije transportuje u bolnicu, jer svaki minut je bitan u spašavanju života - poručio je Kusturić.