Okupljanje u Doboju, Loparama, Istočnom Sarajevu i Nevesinju: Dodikove opasne igre

Iz Odbora za zaštitu prava Srba u FBiH za danas u 18 sati najavljeno je “mirno okupljanje građana za odbranu RS”, koja bi se trebala desiti na nekoliko lokacija u Bosni i Hercegovini. Protesti i blokade organiziraju se u znak podrške predsjedniku RS Miloradu Dodiku i v.d. predsjednika „Službenog glasnika RS“ Milošu Lukiću, protiv kojih je Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu, a nakon što je MUP KS, iz sigurnosnih razloga, zabranio okupljanje ispred Suda i Tužilaštva BiH u Sarajevu.



Okupljanje će biti održano u Doboju, Loparama, Istočnom Sarajevu i Nevesinju. Na najave blokada entitetske crte oštro je reagirao ministar unutrašnjih poslova FBiH Ramo Isak. On je kazao da će takva okupljanja biti spriječena.

Sve mjere

- Kratko i jasno - mi to nećemo dozvoliti. Oni ne smiju izaći, ne smiju to uraditi i sve što je u skladu sa zakonom mi ćemo poduzeti. Ako neko postupi nezakonito, mi ćemo poduzeti sve mjere i radnje da ih sklonimo s tih pozicija. Dat ćemo do znanja da se niko ne može zezati s državom i nezakonito ponašati - kazao je Isak.