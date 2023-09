Novi posmatrački let iznad Bosne i Hercegovine na temelju Ugovora "Otvoreno nebo"

Avion Saveznog ministarstva odbrane Savezne Republike Njemačke, koji će u sklopu Ugovora 'Otvoreno nebo' obaviti planirani posmatrački let nad Bosnom i Hercegovinom, trebao bi danas stići na Međunarodni aerodrom Sarajevo (MAS). Radi se o avionu Airbus A-319, koji je opremljen kamerama i prilagođen za letove otvorenog neba, potvrđeno je Feni u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine. Kako je ovo ministarstvo ranije obavijestilo javnost, planirani posmatrački let nad Bosnom i Hercegovinom trebao bi biti obavljen od 4. do 8. septembra.

Međunarodni ugovor 'Otvoreno nebo'

Naime, Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH će, u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova BiH, Ministarstvom komunikacija i prometa BiH i Međunarodnim aerodromom Sarajevo, iznad teritorije BiH, realizirati posmatrački let sa pripadnicima oružanih snaga - Ujedinjenog Kralјevstva, Kanade, Češke i Švedske, u skladu sa odredbama međunarodnog ugovora 'Otvoreno nebo'.

Putanja i vrijeme realizacije bit će usaglašeni

U sklopu najavlјenih aktivnosti, posadi spomenutog aviona i međunarodnim inspektorima pridružit će se i tim Oružanih snaga BiH (OSBiH) i Ministarstva komunikacija i prometa BiH. Tačno vrijeme realizacije i putanja posmatračkog leta bit će usаglašeni tokom zajedničke pripreme, nakon dolaska delegacije na Međunarodni aerodrom Sarajevo. Snimanje teritorije se obavlja senzorima certificiranim u skladu sa odredbama Ugovora, a nakon pregleda od pripadnika OSBiH.

Izgradnja i razvijanje povjerenja

Ugovor 'Otvoreno nebo' predstavlјa jedan od sigurnosnih aranžmana, koji zemlјama-članicama omogućava snimanje teritorije zemlje iznad koje se obavlјa posmatrački let, u cilјu pribavlјanja podataka o vojnim snagama i njihovim aktivnostima.

Svrha Ugovora je izgradnja i razvijanje povjerenja među članicama. Bosna i Hercegovina je pristupila ovom ugovoru 2003. godine. Od tada, u saradnji sa ostalim članicama, aktivno učestvuje u realizaciji posmatračkih letova, kako iznad teritorije BiH, tako i iznad teritorije ostalih zemalјa-članica.