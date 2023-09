Stručnjaci o promjeni komandnog vodstva EUFOR-a u BiH: Mađari moraju poštovati Dejton, favoriziranje će teško sakriti

Mađarska bi trebala preuzeti komandno vodstvo od Austrije nad misijom EUFOR-a u Bosni i Hercegovini. U igri je bilo nekoliko zemalja, uključujući Rumuniju i Italiju, ali je odluka pala na Mađarsku, koja se obavezala da će osigurati četiri do pet helikoptera za EUFOR za najmanje tri godine, počevši od januara 2024.



Demokratska zemlja

Zbog ove odluke javile su se opravdane sumnje zbog neliberalne i autokratske vlasti u Mađarskoj, kao i otvorene podrške mađarskog premijera Viktora Orbana predsjedniku entiteta RS Miloradu Dodiku. Ipak, Politički komitet za sigurnost EU mora dati svoju saglasnost.

- S obzirom na to da je misija EUFOR-a jasno određena i da su njegove nadležnosti i ingerencije utvrđene Dejtonskim mirovnim sporazumom, lično očekujem da i mađarski general, kao i njegovi prethodnici, poštuju Dejtonski mirovni sporazum bez favoriziranja. Ako je Mađarska, kao članica EU, demokratska zemlja, onda su i njene oružane snage, kao i u svim demokratskim zemljama, jasno odvojene od politike i ovdje bi trebale da ispunjavaju ulogu koju su im namijenili EU, NATO i Vijeće sigurnosti UN-a. No, kao što znamo, kako to već biva s BiH skoro 30 i više godina, svi sporazumi i deklaracije važe dok ne počnu zadirati u nečije više interese - rekao je za „Avaz“ profesor i vojni analitičar Nedžad Ahatović.

Na naše pitanje je li opravdana bojazan od dodatnog političkog utjecaja iz Mađarske, odgovorio je: