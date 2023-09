U Srbiji raste broj oboljelih od sifilisa, u BiH to još tabu tema

U Srbiji je u ovoj godini porastao broj oboljelih od sifilisa koji traže pomoć zbog ove spolno prenosive bolesti, a ljekari upozoravaju da se on može dodatno uvećati do kraja sezone godišnjih odmora.

Vlada stigma

Međutim, u BiH do sada nije evidentirana povećana pojava oboljelih od ove spolno prenosive bolesti. Kako navodi prof. dr. Benjamin Kulovac, specijalista urolog, u posljednje dvije godine imao je jednog pacijenta sa sifilisom.

- Kada je u pitanju broj oboljelih u našoj zemlji, to vam je “šareno”. Neki će se javiti dermatologu, neki infektologu, tako da to nije fokusirano samo na jednu specijalizaciju. Kod nas još vlada stigma prema toj bolesti jer ljudi kod nas i dalje žive u strahu da će biti zbog toga odbačeni. To je generalno problem kod tih osoba. Sifilis se često veže s prostitucijom i to je onda problem - kazao je dr. Kulovac.

Sifilis je spolno prenosiva bolest uzrokovana bakterijom Treponema pallidum. Najčešći način prijenosa infekcije je spolnim odnosom. Otprilike tri sedmice nakon infekcije na mjestu ulaska bakterija u tkivo razvija se kvržica koja prelazi u ranicu. Ta promjena je bezbolna, traje oko mjesec i spontano nestaje, ali bakterija ostaje.

Oštećenje mozga

Sekundarni sifilis može uzrokovati osip, povećanje svih limfnih čvorova, temperaturu, bol u mišićima, glavobolju, zujanje u ušima, ali i meningitis. Tamnosmeđe ranice mogu se pojaviti na rukama i nogama. Ova faza sifilisa se obično razvije unutar šest mjeseci od zaraze. Tercijarni sifilis se razvije u deset godina od zaraze, a može uzrokovati oštećenja na skoro svim unutrašnjim organima i mozgu čovjeka. Ukoliko se ne liječi, sifilis može uzrokovati smrt.

Način liječenja

Sifilis se obično liječi penicilinskim injekcijama. Osobe koje su alergične na penicilin uzimaju druge antibiotike. Da bi sifilis u potpunosti bio izliječen, obavezno treba uzimati sve doze koje je ljekar prepisao. Da bi se izbjegla zaraza drugih osoba ili vlastita reinfekcija, važno je suzdržavanje od spolnih odnosa sve dok traje liječenje i dok ljekar nije potvrdio da je sifilis izliječen. Liječiti se moraju oba partnera.