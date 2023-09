Ruski diplomati ušli u BiH u mandatu Bisere i Osmice: Dino uhvatio Bakira u teškoj laži

Umora nema

Ipak, u ovom slučaju te provjere njen drug Osmica, ili nije detaljno izvršio, ili su drugi interesi bili u pitanju, pa sad upadaju u jamu koju su sami kopali. Naime, ispostavlja se da nije Konaković bio taj koji je omogućio akreditiranje ruskih diplomata, nego upravo Turković i Osmica. Obojica ruskih diplomata akreditirana su baš u mandatima ministrice vanjskih poslova i šefa obavještajne službe.

To je na društvenim mrežama potvrdio i dokumentirao sam Konaković.

- Sad su od toga napravili kampanju, uperili prste u mene i lažu, kao što to obično rade. Počnu botovi ili “novinar” kojem neću pisati ime jer reagovat će odmah pojedina udruženja (iako to što on radi za stranku nema veze s novinarstvom), a poentira i zaključi predsjednik SDA. Ostaje nejasno samo da li on zapravo daje naloge botovima ili botovi daju naloge Bakiru - napisao je Konaković.

Ministar vanjskih poslova je istakao kako je Ambasada Rusije za vrijeme njihove vladavine naprasno uvećala sistematizaciju, posebno u periodu nakon što je Turković s pozicije šefa protokola koji se bavi ovom temom sklonila profesionalca M. B., koji je u svom poslu odličan!

- Ne možemo brzo popraviti sve što su pokvarili i ne možemo brzo vratiti sve čime su trgovali, al’ popravljat ćemo i vraćat ćemo u kontinuitetu. Umora i posustajanja nema - poručio je Konaković.