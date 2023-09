Delić tokom posjete Gradačcu razgovarao o zahtjevima građana iznesenih na nedavnim protestima

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić sastao se danas s gradonačelnikom Gradačca Edisonom Dervišagićem i ministrom za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi TK Fadilom Alićem, na inicijativu gradonačelnika Dervišagića, a povodom zahtjeva podnesenih Gradu tokom i nakon protesta održanih u Gradačcu nakon ubistava u tom gradu od 11. avgusta ove godine.

Sastanku su prisustvovale direktorica centra za socijalni rad Gradačca i predstavnice nevladinog sektora, formalnog i neformalnog.

Nakon diskusije doneseni su zajednički zaključci, a odnose se na jačanje kapaciteta centra za socijalni rad Gradačca, njegovo osnaživanje, a potom i uspostavljanje plana intervencija u slučajevima nasilja u porodici. Također, dogovoreno je i ažuriranje postojećeg Protokola za postupanje u slučajevima porodičnog nasilja, te intenzivniji rad sa policijom i centrima za socijalni rad.

Osnivanje sigurne kuće

Vezano za osnivanje sigurne kuće na području Gradačca dodgovoreno je da se uradi studija opravdanosti ovakvog projekta, a ukoliko ona pokaže da je osnivanje sigurne kuće opravdano, predstavnici vlasti na današnjem sastanku složili su se da će ona biti podržana i finansirana iz budžeta svih nivoa vlasti.

Ministar Delić istakao je da na prostoru Tuzlanksog kantona postoji sigurna kuća koja može odgovoriti zahtjevima i potrebama koje Kanton trenutno ima, da Federalno ministarstvo podržava rad sigurnih kuća, te da je plan da se one od sljedeće godine iz budžeta Ministarstva finansiraju kroz tekuće transfere umjesto dosadašnjih javnih poziva.

- Nastojimo obezbijediti sigurno i stabilno finansiranje i rad svih pet sigurnih kuća u Federaciji, a u prijedlogu budžeta predložili smo i povećanje s dosadašnjih 500.000 KM na milion maraka u 2024. godini. Smatram da je neophodno osigurati stabilno finansiranje i dugoročni siguran rad postojećih sigurnih kuća u Federaciji. Međutim, ako studija pokaže da treba osnivati sigurnu kuću u Gradačcu, ona će naravno biti prepoznata od Ministarstva, kao i sve ostale u FBiH - izjavio je nakon sastanka ministar Delić.

Prevencija i intervencija nasilja u porodici

Resorni kantonalni ministar i gradonačelnik Gradačca ponovili su već poduzete mjere, te da će nastaviti sarađivati s predstavnicima građana i nevladinog sektora s ciljem uspostavljanja boljih i kvalitetnijih planova za prevenciju i intervenciju kod nasilja u porodici.

Tokom dana ministar Delić je sa domaćinima posjetio i Centar za socijalni rad Gradačac, te sigurnu kuću u Tuzli.

Cilj je, kazao je ministar Delić prisutnima, zajedno i udruženo sa svim nivoima vlasti raditi na jačanju sistema socijalne zaštite, ali i insistirati na interresornom djelovanju svih direktno i indirektno povezanih segmenata društva; od socijalne zaštite do policije, tužilaštva, sudova, te neizostavno obrazovnog i zdravstvenog sistema kako bi na adekvatan način mogli raditi na prevenciji ponašanja koja vode do nasilja i nasilnih oblika ponašanja, koja kao što je to bio slučaj u Gradačcu, sve češća i sve učestalije završavaju i smrtnim ishodima, saopćeno je iz Ureda ministra Delića, a prenosi Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.