Picula: EU mora primiti nove članice u doglednoj budućnosti

Ursula fon der Lejen (von der Leyen) održala je posljednji govor o stanju EU-a prije evropskih izbora. U Strazbouru je rekla da "imamo evropski zeleni plan u centru naše privrede i bez premca u ambicijama".

- Prvo što mi je palo na pamet je da taj govor opišem kao rasprave kad se donose budžeti - kaže za N1 europarlamentarac iz Hrvatske Tonino Picula, te dodaje da se ovaj saziv EK zaista suočavao s velikim brojem kriza.

Najviše sredstava

- Niko nije mogao predvidjeti pandemiju ni napad na Ukrajinu, što će izazvati tektonske poremećaje. Nemojmo zaboraviti da je ovaj EK raspolagao s najviše sredstava u ne znam koliko decenija da ublaži posljedice svih tih kriza - podsjeća hrvatski europarlamentarac.

Picula govori kako Manfred Veber Weber ni ne krije da pokušava igrati dobitnu kartu, a to je rastuća desnica u EU-u, prema kojoj je dosad postojao sanitarni koridor. “Radi se o grupaciji koja ima pravo na plitičku egzistenciju, ali… To nisu euroskeptici, oni su eurofobi. Oni žele anulirati EU i taj iskorak neće tako lako proći ni u EPP-u.”

Nema novih članica

Podsjeća i kako je u ovom sazivu formalno završen Brexit, a da nijedna nova članica nije ušla u EU.

- Ako EU zaista želi zadržati profil otvorenog projekta, mora računati na to da primi nove članice u doglednoj budućnosti. Koliko je to realno do 2030., to je pitanje. EP je u tome bio oprezniji od Šarla Mišela (Charles Michel). Drago mi je da je fon der Lejen rekla da proširenje i produbljivanja EU-a moraju ići ruku pod ruku - kaže.