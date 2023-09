Kojović: Izaći ćemo iz vlasti ako EU put BiH bude blokiran

Je li predsjednik RS-a Milorad Dodik uspio narušititi ugled i integritet visokog predstavnika Kristijana Šmita (Christian Schmidt)? Jesu li moguće nove blokade? Koja je sudbina Zakona o Ustavnom sudu predloženim iz RS-a? Je li afera "Isak" narušila povjerenje građana u trojku? Treba li se odazvati na poziv i Izetbegovića o formiranju probosanskog patriotskog bloka? Na ova pitanja za N1 odgovarao je Predrag Kojović, zastupnika Naše stranke u Parlamentu BiH.

Kojović kaže da dok god BiH ide prema EU spremni su nositi terete, ali da postoje i neke stvari koje se ne mogu tolerisati, kao neki prijedlozi za izmjene Zakona o Ustavnom sudu BiH.

- Nalazimo se u vlasti s njim i naravno da mora postajati stepen funkcionalnosti. Imali smo uspjehe i realizovali neke dogovore, ali imamo i smetnje. Teško je predvidjeti njegovo ponašanje i šta će on uraditi, ne znamo. Imao sastanak 25. u Mostaru i imamo set evropskih zakona koji će nam omogućiti pristup EU fondovima i niz operativnih odluka. Formirana je radna grupa za Ustavni sud. Vidio sam prijedlog SDS-a i vjerujem da će SNSD-ov prijedlog ići u tom pravcu, i ima nekih detalja koji su neprihvatljivi. Neko će morati odustati ili ćemo naći rješenje kada su u pitanu strani suci. Moguće je da će to biti prekretnica - kaže.

Entitetsko glasanje

Objasnio je šta je još neprihvatljivo za Ustavni sud, ali i komentarisao prijetnje srpskih predstavnika da će napustiti institucije BiH.

- Insistiranje na entiteskom glasanju u Ustavnom sudu koje je postojalo do 2005. Ako misle da su ti ljudi nezavisni, a entiteti i lideri ih instalirali na pozicije, onda to nije uredu. Maksimalističke zahtjeve iz RS-a, koji traže da se ispune njihove želje, na to nećemo pristati. Svi su odrasli ljudi, znaju šta rade i neka provedu odluku da izađu iz insitucija. To ih vodi u provaliju i cijelu državu. Blinken i Berbok su posvetili dio važnog sastanka Miloradu Dodiku. To govori dokle je ta politika došla. Ozbiljni ljudi razmišljaju kako da ga uklone s političke scene - kaže.

Rekao je da je posebno iritirajuće za međunarodnu zajednicu i Dodikovi odlasci u Moskvu Vladimiru Putinu.

Na svakodnevne optužbe na trojku kako je izdala državu BiH, Kojović kaže:

- To govore ljudi koji su 20 godina s Dodikom proveli u vlasti. Uvredljivo je nama to govoriti i nekorisno je za cijelu zemlju nekoga zvati izdajicom. Ja sam rekao da ja sve ovo mogu da trpim i podržavam nalet trojke s ciljem da BiH otvori pregovore sa EU. Mi želimo da guramo BiH u EU što prije. Dodik može biti balvan i prepreka, ali ne vjerujem da će Dodik u sukobu s međunarodnom zajednicom biti pobjednik. Schmidt je čovjek koji predstvalja sile PIC-a”.

Dodao je kako HDZ ne komentariše Dodikovu politiku ali da su svojim glasanjem o EU zakonima pokazali da žele BiH u EU.

- Mislim da je to njihov stil bio i ranije da ne učestvuju u razmjenama uvreda. Ja ne razmišljam o njima. HDZ-ov ministar Bunoza jedan od najboljih i on predano radi na EU zakonima i s pravne tačke traži rješenja. HDZ je glasao za sve proevropske zakone i dok tako rade nema problema - dodao je.

Svjestan je da je HDZ reagovao zbog slučaja Slavena Kovačevića pred Evropskim sudom za ljudska prava jer njima koncept građanskog uređenja BiH ne odgovara i da je iluzorno očekivati da se to i implementira i da to mogu uraditi možda neke nove generacije, te da je Naša stranka to “sjeme građanskog” ostavila njima.

Slučaj porodice Isak

Posebno je negodovanja građana bilo na slučaj porodice Rame Isaka i zapošljvanje članova porodice u državne institucije.

- Naštetilo je kao i glasanje za Marinka Čavaru. Činjenica da od Isakovog glasa zavisimo. Primili smo udaraca. Ja vjerujem da su ljudi razočarani - rekao je.

Dodao je su to tereti koje nose, ali da se mogu pohvaliti usvajanjem proevropskih zakona, formiranjem Vijeća ministara i da dok god postoje šanse na putu BiH ka EU, spremni su na to. Isto tako, rekao je kako će Naša stranka izaći iz vlasti kada taj put bude blokiran.

Za kraj je komentarisao poziv predsjednika SDA Bakira Izetbegovića da se zbog politike Dodika napravi probosanski blok, Kojović je rekao da ga to ne zanima i zapitao se zašto SDA nije to uradila dok su bili vlast već sada dok su opozicija.