Svako naredno pojavljivanje SDA na izborima na čelu sa Bakirom će biti jednako Fikrinoj kandidaturi na Ilidži

Stranka demokratske akcije je 2020. godine bila očajna zbog jačanja drugih stranaka u Kantonu Sarajevo, pa je na kraju odlučila da kao kandidate za načelnike postavi osobe sa ratnom pozadinom, bez obzira kakvo oni imali političko iskustvo. Tako su pokušali odigrati na emociju građana, no u tome nisu uspjeli.



U Starom Gradu je kandidat za načelnika tako postao Jusuf Pušina, koji je samo godinu prije toga bio veliki oponent SDA, u Općini Centar je ponuđen građanima tada aktuelni načelnik Nedžad Ajnadžić, a na Ilidži, gdje je sklonjen od očiju javnosti Senaid Memić, ponuđen je general Fikret Prevljak.

Kako je to bio period pandemije koronavirusa veći fokus je bio na medijska gostovanja, ali i na snimke koji su se dijelile na društvenim mrežama. To je ono najgore što se moglo desiti za SDA u tom periodu.

Nepoznavanje gramatike

Sva ograničenost Prevljaka, elementarno nepoznavanje gramatike, nadimak „Njiha“ koji je proizašao iz toga, problemi sa sastavljanjem prostoproširenih rečenica, čak i to da se mučio s time da kaže koju diplomu ima, došli su do izražaja. Vrhunac dešavanja, očito po metodama znanim samo u SDA, se desio u predizbornoj kampanji, kada je Fikret Prevljak nekako uspio ubijediti Muhameda Kubata da javno u emisiji se odrekne kandidature u korist Prevljaka. Ne bi to bilo toliko čudno da ranije taj isti izvjesni Kubat nije optužio Prevljaka za ubistvo svog oca u ratu.

Takav pristup SDA je omogućio Nerminu Muzuru da samom svojom pojavom, odnosno samim time što nije Fikret Prevljak, ostvari ubjedljivu pobjedu na izborima.

Nakon dešavanja sa Kongresom SDA u kojem je Bakir Izetbegović iz borbe za predsjednika stranke eliminisao Šemsudina Mehmedovića i ostao jedini kandidat, njemu prijeti bilo slična sudbina kao Fikretu Prevljaku. Svako pojavljivanje SDA na izborima na čelu sa Izetbegovićem će biti argument građanima da glasaju za trojku, bez obzira na njihove uspjehe ili neuspjehe.

Naravno, za razliku od Prevljaka, Bakiru problem ne predstavlja pismenost, nego to što već četvrti put, različitim metodama pravi smijuriju od Kongresa. Problem mu predstavlja i to što eliminira sve političke neistomišljenike iz SDA, a sve pod geslom da je on „naslijedio stranku od babe“, kako to on sam kaže.

Jednakost stranke i države

Aferima iz njegovog upravljanja strankom i državom, što on izjednačava, je u prethodnom periodu još mnogo. Privatnu obavještajnu službu, uhljebljivanje supruge sa spornom diplomom, pravdanje osoba koje imaju probleme za zakonom i američkom crnim listama, širenje antizapadne retorike i kontrolu nad medijima mu ljudi više ne žele oprostiti.

No, ono što će biti posebno interesantno u narednom periodu je da li će, kao i Fikret Prevljak, krenuti putem Turske. Prema navodima poznanika Prevljak se nalazi tamo zbog bijega od bh. pravosuđa, a Bakir Izetbegović bi sigurno imao dobrodošlicu u tu državu zbog ličnih veza sa predsjednikom Turske Redžepom Tajipom Erdoanom.