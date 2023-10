Foča u Federaciji BiH: Ključeve stanova preuzelo 14 porodica

U Općini Foča u Federaciji BiH završena je izgradnja stambene zgrade sa 14 stanova za porodice koje su se nalazile u kolektivnom i alternativnom smještaju, kroz projekt CEB II - "Zatvaranje kolektivnih i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja".

Sredstva za tehničku pomoć za realizaciju projekta osigurana su iz Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF) i bilateralnih donatora CEB banke Norveške, Španije, Italije i Slovačke.

Značajan projekat

Implementator projekta na području Federacije BiH je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, u saradnji sa kantonalnim i općinskim/gradskim vlastima.

Uručenju ugovora prisustvovao je i federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Nerin Dizdar.

- Danas smo tu da podijelimo radost ovih četrnaest porodica. Došli smo do kraja jednog značajniog projekta u Foči u FBiH, posebno je značajan jer se stambeno zbrinjavaju porodice iz kategorije socijalno osjetljivih. Također, na području Federacije BiH u toku je izvođenje radova na izgradnji 284 stambene jedinice koje se realizuju za 11 podprojekata na području Gračanice, Gradačca, Banovića, Lukavca. Do sada je završena sanacija i izgradnja objekata za 36 podprojekata, u okviru kojih su izgrađene i sanirane ukupno 993 stambene jedinice. Od ukupnog broja izgrađenih stambenih jedinica, do sada je useljeno 738 stambenih jedinica, a do kraja godine planirano je useljenje i 255 porodica u nove stambene jedinice u Bihaću, Ključu, Kalesiji, Živinicama, Čapljini i Čeliću - kazao je ministar Dizdar.

Trideset mladih ljudi i djece u stanovima

Senad Mulahmetović će dosadašnji neuslovni dom zamijeniti novim.

- Nemoguće je opisati osjećaj jer sam dobio nov stan o kojem sam godinama maštao. Što je najvažnije u ovim stanovima će od danas živjeti trideset mladih ljudi i djece - ističe Mulahmetović, saopćeno je iz Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica.