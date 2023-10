Prof. dr. sc. med. Mirsad Kacila: Kroz najsavremeniju specijalnu bolnicu za srce u Sarajevu liječeno više od 7.000 pacijenata, rezultati odlični

Koristeći savremenu opremu, koja u rukama iskusnih i stručnih doktora iz područja kardiologije postaje sredstvo koje spašava živote, te primjenjujući posljednje dosege i prakse savremene medicine, zdravstvena ustanova - specijalna bolnica Centar za srce Sarajevo, jedna od najmodernijih zdravstvenih institucija ove vrste specijaliziranih za tretman i liječenje bolesti srca i krvnih žila, čini svojevrstan iskorak u zdravstvenim okvirima BiH, ali i šire. Centar je osnovao naš poznati kardiolog s bogatim iskustvom prof. dr. sc. med. Mirsad Kacila, koji je u razgovoru za Večernji list ukazao na značaj osnivanja jedne ovakve zdravstvene ustanove, ilustrirajući kvalitetu usluge brojem uspješnih zahvata i intervencija. Doktor Kacila je međunarodno poznati stručnjak koji je, uz ostalo, 12 godina bio šef Centra za srce u KCU Sarajevo.

Uspješan rad i dometi

Centar za srce u Sarajevu radi, podsjeća, uspješno već šest godina u oblastima kardiohirurgije, intervene kardiologije te neinvazivne kardiološke dijagnostike.

- Centar sam osnovao nakon dugog vremena koje sam proveo u Italiji i Berlinu, a zatim 12 godina i kao šef Centra za srce u KCU Sarajevo.

U Centru je, otkako je u funkciji, urađeno i tretirano više od 7.000 pacijenata s odličnim rezultatima - iskazao nam je doktor Kacila. U okviru Centra nastavili su s unaprjeđenjem usluge te su nakon samog otvaranja bolnice počeli s ugradnjom specifičnih srčanih zalisaka i s rješavanjem manje invazivnim putem svih vrsta aortalnih aneurizmi.

- Prva smo bolnica koja već treću godinu zaredom radi na perkutanoj implantaciji aortalnog zaliska (bez reza, putem prepone) tzv. TAVI, s odličnim rezultatima i s velikom koristi, posebno kod starijih pacijenata kod kojih je rizik od standardne operacije jako velik - naveo je doktor Kacila.

No, to je tek jedan od vrhunskih dometa Centra. Druga procedura, koju također do danas jedini obavljaju, je i ROT ablacija, koja ima veliku primjenu i korist kod teških bolesti krvnih žila srca, a posebno kod starije populacije, kako bi se izbjegla hirurška intervencija.

Dr. Majla Čibo uspješno vodi Odjel interventne kardiologije koji tijekom godine uradi više od 1.600 različitih intervencija i zahvata. Doktor Kacila ističe i kako su vrlo fokusirani na minimalno invazivnu hirurgiju (hirurgija srca s malim hirurškim pristupom) te se trude svakodnevno usavršavati sve to. Također, jedini certificirani pedijatrijski kardiohirurg, koji je ujedno i hirurg za odrasle, doc. dr. Sanko Pandur, uspješno radi u našem Centru od samog osnivanja - podsjetio je.

Kada je riječ o ostalim zahvatima koji se primjenjuju u ovom centru, doktor Kacila ističe TEVAR i EVAR, tj. rješavanje aneurizmi aorte kroz preponu, što je također procedura s kojom već imaju i značajna iskustva te se spremaju i za takozvane fenestrirane proteze kako bi manje invazivno riješili što veći broj aneurizmi.

- Sve ovo nabrojeno stavlja nas u sam regionalni vrh kada se govori o vrstama i kvaliteti usluga - naglasio je. Osvrnuo se i na pitanje saradnje s institucijama.

- Ono što želimo istaknuti je dobra saradnja s Federalnim zavodom zdravstvenog osiguranja, ali i nedostatak angažmana drugih institucija, među ostalim, Federalnog ministarstva zdravstva koje bi trebalo biti vodič i donijeti odluke da se čitav niz novijih operativnih procedura uvrsti u finansiranje Zavoda jer navedene procedure, koje su od velike koristi za pacijente, još uvijek bivaju regulirane na privatnoj osnovi, tj. pacijent ih plaća.

To nas sve dovodi u inferiorni položaj u odnosu na druge zemlje, a to nije dobro - dodao je doktor Kacila. U kontekstu vizije napretka kaže da kao centar imaju sve predispozicije za daljnji razvoj, posjeduju tri odlično opremljene operacijske dvorane, od kojih je jedna hibridna i u kojoj mogu pružiti najsofisticiranije usluge iz spomenutih oblasti.

Savremene tehnologije

U Centru radi oko 50 zaposlenih, među kojima su vrhunski i vrlo iskusni doktori hirurzi, interventni kardiolozi, anesteziolozi itd.

- S obzirom na veliki broj pacijenata koji dolaze iz cijele BiH, ali i iz regije, planiramo povećanje kapaciteta i broja zaposlenih. Trenutačno se šest mladih liječnika nalazi na specijalizacijama u našoj ustanovi, a namjeravamo taj broj i značajno povećati - objasnio je doktor Kacila.

Ovaj uvaženi stručnjak ukazuje i na međunarodne procese koji za cilj imaju poboljšanje zdravstvene njege.

- Posebno sam ponosan na angažman koji smo napravili s IOM-om, a to je bio odlazak našeg tima na čelu s mojom malenkošću u Etiopiju 2015. godine, gdje smo humanitarno u nekoliko navrata pomagali i operirali teške pacijente u Adis Abebi - podsjetio je. Cijela karijera doktora Kacile vezana je uz srce, a on se nada da će Centar za srce i dalje nastaviti s usavršavanjem i poboljšanjem kvalitete usluga svim pacijentima koji trebaju pomoć. A u razgovoru s nekim od pacijenata uvjerili smo se kako su isti iznimno zadovoljni razinom i kvalitetom usluge koju su dobili u ovoj bolnici. To je zasigurno putokaz uspješnom timu u navedenoj bolnici da nastavi punim koracima naprijed kada je riječ o primjeni savremenih tehnoloških dostignuća iz područja kardiologije.