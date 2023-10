Lazović: Na Vijećnicu treba staviti tekst presude iz Haga

Nekadašnji predsjednik Skupštine Republike Bosne i Hercegovine i član ratnog Predsjedništva RBiH Miro Lazović reagirao je povodom istupa gradonačelnice Sarajeva Benjamine Karić vezane za pitanje postavljenih ploča na mjestima zločina.

Lazović je tako komentarisao, kako on kaže, samouvjerenost gradonačelnice Karić koja ne ostavlja prostor za dijalog.

"Samo istina može biti od koristi"

- Da li je u pravu Karić kada u javnim nastupima, samouvjereno i bez ostavljanja prostora za dijalog, tvrdi da tekstove napisane na pločama postavljenim na mjestima zločina, ona nikada neće mijenjati? Na početku svog mandata imenovala je mnoge savjetnike. Ako je oni savjetuju onda je pogrešno savjetuju. Ako je to njen stav onda čini grešku - navodi Lazović.

Konstatuje da BiH i Sarajevu, gradu stradalniku, a posebno Bošnjacima kao najvećim žrtvama agresije na BiH, samo istina može biti od koristi.

- Bez istine nema pravde. Bez pravde nema praštanja i pomirenja. Bez praštanja i pomirenja nema sigurne i stabilne budućnosti, a to je ovoj napaćenoj državi i njenom društvu najpotrebnije. Tekst na ploči postavljenoj na Kazanima nije dovoljan. To je svijesno bježanje od istine. Nevini građani, ne samo srpske nacionalnosti, nisu stradali od nevidljive ruke - ističe on.

Naglašava da je istina slijedeća i da je ona morala biti napisana.

Dignitet države

- Zločini su učinili pojedini pripadnici 10. motorizovane brigade Armije RBiH koji su odlukom Predsjedništva RBiH u oktobru 1993. godine uhapšeni i sudskim odlukama osuđeni - naveo je Lazović

Pojašnjava da se ovim tekstom brani dignitet države i njene najveće institucije Predsjedništva RBIH kao i čast i moral Armije RBiH koji su imali snage da se suoče i obračunaju sa vlastitim zločinima.

- Ovim tekstom, što je veoma bitno, pravi se jasna distinkcija u odnosu na politiku Srbije i RS koji kriju i veličaju svoje zločince. Samo se insistiranjem na istini mogu poraziti politike koje planski vrše reviziju ratnih događanja pokušavajući izjednačiti žrtvu i zločince. Sve ove činjenice morala bi uvažena Karić imati u vidu - poručuje.

Na kraju objašnjava da bi bilo dobro da sama inicira dopunu teksta na Kazanima.

Inicijativa nije realizirana zbog isteka mandata

- Podsjećam je da je i američki ambasador prilikom obilaska ploče na Kazanima rekao da napisani tekst nije dovoljan. Kada je u pitanju tekst na Vijećnici podsjećam Karić da je u prošlom mandatu Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo moju inicijativu da se tekst uskladi sa stvarnim historijskim činjenicama i da se otkloni rečenica koja asocira na koletivnu zločinačku prirodu srpskog naroda - kazao je.

Pojasnio je da je taj prijedlog bio podržan i od nekih boračkih organizacija, a da zbog isteka mandata ta inicijativa nije realizovana.

- Umjesto riječi da su Vijećnicu spalili srpski zločinci, trebalo bi tekst uskladiti sa presudom Haškog suda o opsadi Sarajeva. Odgovornost za zločin paljenja Vijećnice morala bi se, prije svega, adresirati na tzv. vojsku RS koja je grad Sarajevo držala pod opsadom 1.425 dana - zaključio je Lazović.