Predsjednik SDP-a TK: Na dobrom smo putu da napravimo novu većinu, subota će biti "Dan D"

Sve su veće turbulencije unutar vlasti u Tuzlanskom kantonu. Trenutnu većinu čine SDA (14 zastupnika), DF (4 zastupnika) i dva zastupnika koja su ranije napustila Stranku za BiH.

Oni imaju relativno komotnu većinu sa 20 od 35 zastupnika, ali sve su glasnije najave da bi se moglo ići u smjenu Vlade TK.

Tim povodom smo kontaktirali Dževada Hadžića, predsjednika SDP-a TK i zastupnika u Skupštini TK. On je kazao da trenutno Vlada ne funkcioniše.

Ispunjavaju se želje pojedinaca

- Zadnja sjednica Vlade TK je otkazana, jer unutar te parlamentarne većine jedan broj poslanika nije podržao da se održi sjednica. Već dugo imamo situaciju da je jedan broj poslanika iz te parlamentarne većine spreman da s nama kao najjačom opozicionom strankom pravi novu parlamentarnu većinu. Kao odgovorna stranka to prihvatamo i na tome radimo - rekao je Hadžić za portal "Avaza".

Pojašnjava da im se ljudi javljaju jer im ne odgovara trenutni koncept vlasti, gdje se ispunjavaju želje pojedinaca.

Naglasio je da se na pravljenju nove većine radi na način da se vodi računa da to bude zasnovano na programskim ciljevima, smjernicama.

- To neće biti napravljeno na način kao što je to sad, a to je da budemo ucjenjivani od određenog broja poslanika da bismo ispunjavali nečije želje. Mi radimo na tome, pokušavamo napraviti većinu i na dobrom smo putu - kazao je za portal "Avaza".

Brojni problemi u TK

Osvrnuo se da o vlasti trenutno najbolje i govori stanje u UKC-u Tuzla i Aerodromu Tuzla.

- UKC Tuzla je zbog interesa jedne grupacije ljudi doveden u situaciju da izgubi status univerzitetskog-kliničkog centra, Aerodrom je propao. Ima i slučaj pokušaja ubistva nastavnika u Lukavcu. Tada smo usvojili bezbroj nekih mjera, vrlo malo toga je urađeno, donesen je samo neki pravilnik. Nabavka udžbenika je propala, učenici sada nemaju udžbenike ni stare ni nove. To je posljedica funkcionisanja parlamentarne većine gdje se ispunjavaju želje - istakao je Hadžić za "Avaz".

Naglasio je da je subota Dan D, kada će sve biti poznato.