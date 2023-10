Profesor Nurko Pobrić za "Avaz": Suđenje Dodiku putokaz za buduće procese, moguće da na glavni pretres bude pozvan i Šmit

Pravni ekspert Nurko Pobrić pojašnjava proceduru vezanu za današnje izjašnjavanje o krivici predsjednika RS i direktora Službenog glasnika RS Milorada Dodika i Miloša Lučića pred Sudom BiH. Oni su optuženi za nepoštivanje odluka visokog predstavnika, krivično djelo koje je odlukom OHR-a od prije četiri mjeseca uvršteno u Krivični zakon BiH, a današnje ročište uvod je u prvi proces zasnovan na izmjenama zakona koje je donio Kristijan Šmit.



Danas izjašnjavanje o krivici

- On će se danas samo izjasniti o krivici, osjeća li se krivim ili ne, ili može da se uopšte ne izjasni. Ako se ne izjasni, onda se podrazumijeva da se izjasnio da nije kriv. To će sudija za prethodno saslušanje konstatovati u zapisniku i time će ročište biti završeno – kaže Pobrić.

Zanimljivo je da je Dodik, uprkos stalnim osporavanjima državnih institucija, pa i Suda BiH, odlučio da se odazove pozivu na današnje ročište.

- Kod njega ne znate ni šta priznaje, ni šta ne. Verbalno ne priznaje Sud BiH, a pojavljuje se pred tim sudom. Ako ne priznajete Sud, onda ne dolazite pred njega, osim ako vas primoraju. Dakle, irelevantno što on verbalno ne priznaje tu instituciju, bitno je da on, ili bilo ko drugi, izvršava odluke Suda – kaže Pobrić.

Osporavat će legitimitet Šmita

Proces protiv Dodika i Lučića trebao bi uspostaviti sudsku praksu za buduće slučajeve vezane za neizvršavanje odluka visokog predstavnika. Pobrić smatra da će suđenje rasčistiti političke i ustavne probleme, više nego krivične.

- Prvo, njegova odbrana i sam Dodik sudnicu će iskoristiti za političke svrhe. Prvo će osporavati legitimitet i legalitet visokog predstavnika, da je Šmit (Schmidt) obični građanin i da kao takav nije mogao ni donositi nikakve zakone. Ako to ne uspije, druga solucija je da visoki predstavnik nije ni ovlašten da donosi zakone. U Aneksu 10 propisana su ovlaštenja visokog predstavnika, koja on tumači, što je pomalo čudna stvar. Zato je moguće je da i on bude pozvan na pretres. Proces će biti zanimljiv, na prvi pogled je jednostavan, ali pretpostavljam da neće biti tako. U svakom slučaju, presuda Dodiku bit će putokaz za neke buduće presude – ističe pravni ekspert Nurko Pobrić.