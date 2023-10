Elmedin Konaković, šef bh. diplomatije, za "Avaz": Mi trčimo uzbrdo, ali stvari pomjeramo

Usvajanjem zakona o sudovima, pranju novca i sukobu interesa Bosna i Hercegovina bi ispunila sve što se od nje u ovom trenutku očekuje kada je o prioritetima na evropskom putu riječ.



Izvještaj o napretku

Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković kaže za „Avaz“ da se uporedo radi na usaglašavanju i drugih propisa, poput zakona koji regulira prava porodilja, zakona o PDV-u, vanjskim poslovima, međunarodnim sporazumima.

- Što više dokumenata treba usaglasiti kako bismo do kraja mjeseca, a prije izvještaja o napretku BiH koji očekujemo početkom novembra, možda i prije dolaska predsjednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen (Von der Leyen) u BiH. On će biti prezentiran kao veliki iskorak, do sada neviđen u BiH - kaže Konaković.

Puno više ohrabrujućih najava stiže s međunarodnih nego s adresa u BiH. Sedam država traži otvaranje pregovora s BiH, a podršku takvoj inicijativi dale su i desetine zastupnika iz država EU.

- Jako puno prijatelja BiH ima, ali smo i mi uložili maksimum napora da vratimo BiH u fokus, da donesemo istinu na važne adrese. Vrata Bosni i Hercegovini su, nažalost, otvorili agresija na Ukrajinu i novi pristup politici proširenja svih članica EU, koja, možda u strahu od interesa Rusije, ovaj prostor želi prigrliti. Ne smijemo propustiti takvu priliku - ističe Konaković.

Veliku stvar, dodaje, predstavljala bi odluka o početku pregovora, čak i ako bi bila dodatno uvjetovana, jer bi potvrdila da je EU vjetar u leđa građanima i proevropskim, a ne drugim strankama i pojedincima.

- Ima oponenata koji traže da isporučimo više i idemo brže. Nije lako, s obzirom na sve utjecaje, a posebno ruski. Mi trčimo uzbrdo, ali stvari pomjeramo i to će novi izvještaj potvrditi. Živimo s nadom da će se desiti podrška ekonomiji BiH kroz veliki paket podrške zapadnom Balkanu. U pitanju su ogromni iznosi i to je nešto što će u džepovima građana „zazvoniti“ prije nego bilo šta drugo. Druga stvar je odluka o početku pregovora - navodi Konaković.

Sigurnosna situacija

U situaciji kada, osim Ukrajine, gori i Bliski istok, a nakon incidenata na Kosovu i zbog opasnih najava domaćih političara, građani brinu za sigurnost BiH.

- Mi koji smo prošli rat znamo šta znači tuđu djecu poslati u rat, provesti jednu noć na ratištu. Ozbiljni smo ljudi i nerado o tome govorimo jer, kad govorite o mogućem ratu, onda ne možete govoriti o investicijama i razvoju države. Mislim da uvijek moramo biti budni, ali su unutrašnja i vanjska sigurnosna situacija, a posebno interesi naših velikih prijatelja, garancija da takve vrste eskalacije u BiH neće biti. Vrlo mi je važno to što sam od američke administracije dobio potporu da će, u slučaju da Rusija blokira produženje misije EUFOR-a, NATO u kratkom roku biti u BiH - dodaje Konaković.

Kriminal u javnim preduzećima

Nedavno je objavljen podatak da je gubitak “Elektroprivrede BiH” oko 50 miliona KM. Konaković kaže da su iz ove kompanije, ali i “Autocesta FBiH” zatrpani „strašnim informacijama“.

- Molim vas da još jednom podvučem da nije prestalo naše interesiranje za proces koji vodi Tužilaštvo HNK o slučaju “Voloder”, na ovom što ja mogu nazvati “pljačka od 100 miliona eura”. Presporo ide taj proces, ali mi to budno pratimo - ističe Konaković.

Komentirajući nedavni Kongres SDA, Konaković kaže da je najljepša vijest to što bračni par Izetbegović ostaje na čelu stranke.