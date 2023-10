Konaković demantirao navode: Nisam dobio pismo od Hamasa

Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković obratio se medijima nakon današnje sjednice Vijeća ministara.

On je rekao da bi do kraja ovog mjeseca Nacrt Zakona o sudovima BiH trebao biti gotov i u parlamentarnoj proceduri.

"Detalji se peglaju"

- Do kraja ovog mjeseca bi te stvari trebale biti završene. Tajming je 30. ili 31. ovog mjeseca, još se na tome radi. Detalji se peglaju - rekao je Konaković.

Naveo je da je i primjetna razlika u približavanju stavova o tom pitanju u odnosu na nekoliko ranijih sjednica.

- Ovo je suština te priče, uvijek neko mora prilaziti i praviti kompromis, kako bismo došli do rješenja - naveo je.

Konaković je rekao da preostaje da se preciznije uredi dio u vezi s nadležnosti suda, odnosno da li se umanjuje nadležnost Suda BiH te o sjedištu budućeg suda.

Kada je riječ o lokaciji Višeg suda, Konakoviću je prihvatljivo Istočno Sarajevo, dok predstavnici iz RS traže da to bude Banja Luka.

Jedno od pitanja u kojima se treba pronaći zajedničko rješenje je odlazak stranih sudija.

- Naš stav je da oni trebaju otići onda kad budemo pred vratima EU - rekao je.

"Rješenje dvije države"

Konaković se tokom obraćanja osvrnuo i na posljednje napade u Gazi.

- Nisam od onih koji priču o Gazi koristi u političko dnevne svrhe kao što rade neki političari, ali i neki mediji. Nikada nisam krio da sam na strani borbe za rješenje koje se zove dvije države. Podržavam napore Palestine da zadrže svoj suvernitet i da imaju svoju državu i očekujem da to ide u tom pravcu. Protiv sam okupacije Gaze, protiv sam ubijanja civila i u Izraelu i Gazi - kazao je Konaković.

Pojedini mediji su naveli da je vođa Hamasa Ismail Hanija (Haniya) poslao prije sedam dana pismo Konakoviću u kojem je tražio pomoć za Palestinu. Konaković je ove navode demantovao.

- Nikakvog pisma Hamasa nema, u sistemu MVP-a BiH nema nikakvog pisma. O takvim pojedincima u vašoj branši govorim glasno, da bi se napravila razlika između profesionalaca i plaćenika. Željana Zovko optužuje Komšića da je radikalista, ja se suzdržavam, a debelo prelaze crvene linije. Hamas nije smio to uraditi, nema opravdanja za ubijanje civila. Ja sam pripadnik Armije BiH, ponosan na taj period. U tokom agresije smo se protiv toga borili. To je naša snaga i pravo da svima o tome govorimo. Sekira me da se neki novinari i političari koriste u dnevno političke svrhe, to je preskupo i nije ljudski. Ne vjerujem da imamo koncenzus po ovoj temi, ali u ovom slučaju ne želim posmatrati takav proces. Dobro vagam svoje izjave. Pored svih stradanja primarni interes moj je BiH. Moramo biti pažljivi šta radimo. Mi koji smo preživjeli takva stradanja imamo pravo apelovati da se što prije zaustave, da se u miru rješava višegodišnji sukob - zaključio je Konaković.