FHMZ: Oblačno vrijeme i lokalni pljuskovi u BiH

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, a dnevna od 16 do 22, na sjeveroistoku Bosne do 24 stepena.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana postoji manja vjerovatnost za slab lokalni pljusak. Jutarnja temperatura oko 11, a dnevna oko 20 stepeni.

Trodnevna prognoza

U petak 27.10.2023., pretežno oblačno vrijema sa kišom i lokalnim pljuskovima. Intenzivnije padavine u Hercegovini. Vjetar umjeren sa jakim udarima južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, a dnevna od 16 do 22, na sjeveru i sjeveroistoku Bosne do 25 stepeni.

U subotu 28.10.2023., u Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u ostatku zemlje sunčano uz umjerenu oblačnost. Prema kraju dana i tokom noći lokalni pljuskovi se očekuju u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, a dnevna od 16 do 22 stepena.

Biometerološka prognoza

Biometeorološka prognoza relativno je povoljna. U većem dijelu Bosne ugodnije u odnosu na protekli dan. Uz slabljenje južnog strujanja, pozitivni efekti promjene vremena dodatno će se pojačati. Opšta slika biće nešto lošija u Hercegovini i zapadnoj Bosni, pretežno zbog povremeno izraženije nestabilnosti, što će kod osjetljivih osoba ponajviše djelovati na raspoloženje. Moguće su i meteopatske reakcije u vidu glavobolje, dekoncentracije, nesanice.