EPBiH odobrila novac za isplatu dvije plaće zeničkim rudarima, sutra bi trebali sići u jamu

Uprava Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine odobrila je novac za isplatu plaća, nakon što je prošle sedmice usvojila novu sistematizaciju radnih mjesta u Rudniku mrkog uglja Zenica, pa bi sutra trebala biti obnovljena proizvodnja u jami “Raspotočje”- najavio je predsjednik Sindikata RMU Zenica Elvedin Avdić.



Nadzorni odbor potvrdio je odluke JPEPBiH pa će 154, od ukupno 796 radnika zeničkog rudnika, postati tehnološkim viškom i zbrinuti isplatom stimulativnih otpremnina ili penzionisanjem.

- Direktor me obavijestio da je novac za plaće danas odobren. Novac za augustovsku i septembarsku plaću te naknade za topli obrok, na računu preduzeća mogao bi biti do kraja dana ili sutra ujutro. To znači da bi proizvodnja mogla biti obnovljena sutra, u drugoj smjeni, jer će ujutro jamu pregledati i federalna inspekcija - najavio je Avdić.

Zenički rudari obustavili su proizvodnju još 25. septembra, od kada se nalaze u radničkom neposluhu. Avdić ističe kako će tek sutra, kada se radnici budu pojavili na poslu, znati i da li je, eventualno, neko napustio preduzeće u periodu u kojem se nije radilo.

-Svi radnici koji su postali tehnološki višak ostat će u preduzeću sve dok im se ne isplate otpremnine ili ne uveže staž za odlazak u penziju. Tako je dogovoreno. Novac je osiguran za njihovo zbrinjavanje, ali neće odmah biti i povučen. Prvo ide isplata plaća, kako bi se obnovila proizvodnja - ističe Avdić.