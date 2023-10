Ivanić: Bio sam i ja pred Sudom BiH, ali nisam kao Dodik skrivao se iza naroda i govorio da je to udar na RS

BiH su formalno vrata EU otvorena, suštinski su zatvorena. Šmit ima i snagu i moć iako svi znamo kako je došao, kaže u intervjuu za Mrežu bivši član Predsjedništva Mladen Ivanić. Ivanić kaže da je rezultat aktuelne vlasti nula, a da na sceni imamo političko ludilo.

Ne znam u kom pravcu bh. lideri vode zemlju, kaže Ivanić na početku razgovora.

- Ne vidim nikakvu koncpeciju, viziju u njihovom pristupu. Na početku je djelovalo da će tu biti neke vrste dogovora kad se to formiralo. Ali ja sam tada već rekao da to neće dugo potrajati i da će se oni vrlo brzo vratiti u stare svoje rovove u kojima će jedni braniti Bošnjake, drugi Hrvate, a treći Srbe, a u suštini čuvati vlastite pozicije. Krajnji rezultat je nula - ocijenio je Ivanić, te dodao:

- Oni su se relativno brzo dogovorili oko raspodjele pozicija, ali neku zajedničku političku koncepciju, makar minimalnu, ja nisam vidio. Koju god tačku otvorite - potpuno različiti stavovi. Kobajagi se nešto dogovore, a onda nakon dan svako udara u svoju tikvu.

Je li državna vlast u blokadi?

Ističe kako državna vlast nije formalno u blokadi, ali suštinski jeste.

- Nema istinskih aktivnosti. Nema donošenja sadržajno važnih akata. Nema ni praktične politike, dnevnih poteza koji bi mogli nešto korisno donijeti - objasnio je.

Ivanić je kazao da kada su EU i zapadni Balkan u pitanju postoje dva paralelna svijeta.

- Jedan je formalni, od EU imate formalne riječi - bit ćete jednog dana članovi - u suštini postoji jedan broj zemalja koje nisu za to. Najveći otpor daju Nizozemska i Francuska. Oni se boje novog proširenja i komplikacija. Oni imaju teoriju da treba prvo Evropa da se reformiše. Mi ko zna kad ćemo doći na red. Formalno imate otvorena, a suštinski su vrata zatvorena. I kod domaćih političara imate dva svijeta - jedni kažu mi smo za reforme, kad stvari dođu do tog da nešto treba uraditi, ništa se ne uradi. Formalno naši lideri zagovaraju neke promjene, a u suštini bježe od njih kao đavo od krsta jer gube snagu da onda u novim okolnostima budu ono što jesu danas. To je protiv njihovog interesa. Ovo što se sad dešavaju neke pozitivne naznake je više posljedica geopolitičke igre. S jedne strane dobro je da smo postali predmet interesa EU, ali tragično je zašto, samo zato što je došlo do rata u Ukrajini - naveo je Ivanić.

Dodao je kako nije siguran hoće li se pregovori sa EU otvoriti u decembru.

- U nekom kratkom periodu hoće. Pretpostavljam da ćemo početi pregovore, ali trajat će - rekao je Ivanić.

Dodikov sudski proces

Komentirao je i proces protiv Dodika:

- Tu imaju dvije strane. Kada je došlo do te optužnice, rekao sam da je bolje da nje nije bilo jer će ona njemu dati veliki politički prostor. U tome svemu je previše politike, to nije bilo potrebno, ako je to glavni razlog. On proces protiv sebe pretvara u odbranu RS. Sasvim je jasno da se sudi Dodiku, a ne narodu i RS. Dodik sada pokušava da dobije širu podršku, jer očito nije siguran da se sam može izboriti. Bio sam i ja pred Sudom BiH, ali nisam govorio da je to udar na RS, a nije me ni on branio, već je uživao u tome što mi se događa. Braniti se i stajati iza naroda je zloupotreba naroda.

Na pitanje zašto međunarodna zajednica sve vrijeme toleriše Dodika, odgovara:

- Nije važno koji, ali jedan od ozbiljnih predstavnika međunarodnih institucija u BiH je rekao - koju mi štetu od Dodika imamo, šta je on to napravio što je bila velika šteta. Građani trpe, ali u smislu političkih efekata ništa nije ostvareno. Oni smatraju - pustimo ga da priča, ali on će ipak uraditi ono što mi hoćemo. Pa sad dolazi do toga da se razgovara - formirat će se apelaciono odjeljenje, praktično novi sud. Bila je priča - neću NATO - pa ne zove se Godišnji nacionalni program nego Program saradnje, ali u suštini je to Godišnji nacionalni program sa NATO, sve je to Dodik isporučio. Dodik je nakon velikih riječi uvijek ispunjavao ono što je Zapad od njega tražio.

O visokom predstavniku

Ivanić smatra da realno postoji problem u činjenici kako je Kristijan Šmit postavljen.

- Ali ta priča da mi njega ne priznajemo, politički nije realna. On ima snagu i određenu moć i nije ga pametno ignorisati. Vidljivo je da ga ne ignorišu ni Hrvatska ni Srbija ni najveći dio zemalja PIC-a. Dodik je bio prepun retorike bez ozbiljne argumentacije, prepun svađe, vrijeđanja i onda je očito dobio drugu vrstu reakcije. Kako će to završiti, ne znam - naveo je Ivanić.

Upitan hoće li doći do usvajanja zakona o sudovima, istakao je:

- To jeste institucija, to Dodik ne može negirati. Dodik je dao saglasnost, jedina razlika svodi se na to je li to Istočno Sarajevo ili Banja Luka. SNSD se usaglasio da postoji apelaciono vijeće, u suštini to je novi sud. Vrlo je zanimljivo da se o apelacionom vijeću govori nakon što je podignuta optužnica i moguće da iza scene ima - evo ja ću vam dati, a vi ovo moje sklonite u stranu, da ne bude osude. Ne tvrdim da je tako, ali imajte to malo na umu - navodi on.

Govoreći o Dodikovoj izjavi o Velikoj Srbiji, ističe da države nastaju i propadaju. Svakakvi procesi u budućnosti su mogući.

- Nekih krupnih promjena na Balkanu nema i nije ih realno očekivati za narednih 15-20 godina - poručio je.

O Bliskom istoku

Kada je riječ o situaciji na Bliskom istoku, podvukao je kako se radi o tragediji i jednog i drugog naroda.

- To što je bio okidač, kada je Hamas pobio civile, to ne može imati opravdanje. Jednako nema opravdanje ni ovo što se događa u Palestini. Za istinski dogovor trebaju lideri spremni za dogovor, i vidljivo je da toga nema. Ne vidim pobjednika, ako jedni izgube, čekat će drugo poluvrijeme. Ti ljudi nemaju gdje pobjeći, ali kao i da ih niko neće. Bojim se dalje eskalacije. Ključan je dogovor s Palestinom, a najosjetljivija tačka je pitanje Jerusalema. Ono što bi svijet trebao uraditi je snažniji pritisak da ne smije biti civilnih žrtava. Vrlo je teško doći do razumnog rješenja - naglasio je Ivanić.

Za kraj kaže da mu ni najmanje nije žao što više nije u politici.

- Ovo što se danas u BiH dešava, ovo ne doživljavam kao politiku, to je jedna vrsta političkog ludila u kome imamo samo sreću što postoji jedna vrsta automatizma, gdje nezavisno od toga ko su lideri, život i ekonomija idu svojim tokom. Političari na to ne mogu utjecati - kazao je Ivanić.