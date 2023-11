Sutra blokada sudova i tužilaštava RS, ali ne zbog Dodika

Zaposlenici pravosudnih institucija RS, odnosno sudovima, tužilaštvima, KPZ, Sudskoj policiji i Pravobranilaštvu RS-a sutra će stupiti u jednosatni štrajk upozorenja.

Iako je predsjednik RS-a Milorad Dodik tražio podršku bosanskih Srba pred početak suđenja u Sarajevu, zaposleni u institucijama RS neće protestovati zbog Dodika nego zbog plaća, koje su neuporedivno niže nego u FBiH.

Štrajk će trajati od 11 do 12 sati i u tom periodu neće biti suđenja, rada sa strankama, osim u hitnim slučajevima, a to su predmeti u kojima se odlučuje u pritvorima, saopćeno je iz Sindikata pravosuđa RS.

Predsjednik ovog sindikata Siniša Petrović je kazao da su razlozi za štrajk brojni, ali da suština u diskriminaciji administrativnih radnika, u odnosu na nosioce pravosudnih funkcija.

Dodaje da su radnici u pravosuđu diskriminisani po pitanju naknada za topli obrok, minuli staž i prava na naknadu za regres.

- Nosici pravosudnih institucija imaju pravo na nominalan iznos regresa i to 50 posto od njihove plate, a to radnici u pravosudnim institucijama nemaju i njima je to uračunato u platu. Za sve ostale radnike topli obrok je nula, a za nosioce 50 posto od njihove plate – kazao je Petrović.

Dodaje da je naknada na osnovu staža za sudije i tužioce 0,5 posto, a za sve ostalo radnike 0,3 posto do 25 godina radnog staža, a poslije 25 godina 0,5 posto.